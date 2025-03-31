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«Мене не відпускай»: Огнєвіч вразила емоційним зізнанням, Клопотенко відповів

17:59 31 березня 2025
Злата Огнєвич та Євген Клопотенко

Популярна співачка Злата Огнєвіч, в якої росіяни вкрали хіт, вразила емоційним зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала відео, на якому вона плаче під слова власної пісні: «Відпусти його». Запис було зроблено під час зйомок реаліті «Холостячка», де у Злати був невдалий роман. Співачка зізналася, що всі болісні моменти робили її тільки сильнішою.

«Кожного разу, коли мені робили боляче, я ставала сильнішою», — написала Злата.

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Підписники підтримали артистку у коментарях, звернувши увагу на її жіночність і силу йти далі. Прокоментували зізнання Злати навіть популярні чоловіки. Шеф-кухар Володимир Ярославський відправив свої «сердечка», а Євген Клопотенко вразив почуттями.

«Мене не відпускай», — написав Євген.

«Вау, які слова у пісні, а музика яка шикарна! - прокоментували у мережі. - Златочко, дякую за цю пісню, хай Ваші сльози будуть тільки від щастя».

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«Ви стали ще красивішою, — зауважили шанувальники. — Молодшою. Та запальною. Тому він був вашим тренажером у житті. А така проблема. як він, вам не потрібна)».

«Найпрекрасніша», — прокоментували відео.

«Злато, ви набагато красивіша, талановитіша і розумніша та чудова, аніж ось те уйьо… ще, яке не вірило у ваші сльози, — підтримали співачку. — Хай йде від вас ось це неподобство, вірю, що ви матимете справді достойного вас чоловіка».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що популярний шеф-кухар зізнався у почуттях.

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