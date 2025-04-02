Три роки війни і триразове зростання націнки: чому фармреформа була неминуча

На фоні повномасштабної війни та економічної нестабільності фармацевтичний ринок України зазнав суттєвих змін у структурі ціноутворення. Дані, надані учасниками ринку агентству «Інтерфакс-Україна», свідчать: саме роздрібна ланка, а не виробники, спричинила найбільше зростання цін на лікарські засоби для кінцевого споживача.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у період з січня 2022 по січень 2025 року:

ціни виробника зросли в межах 18−45%;

роздрібна ціна — тобто ціна в аптеці — зросла на 79%;

аптечна націнка в гривні збільшилася на 125−340%.

Ці цифри демонструють системну проблему, коли пацієнт переплачував не через зростання вартості сировини чи логістики, а через накопичувальні маркетингові надбавки в ланцюгу постачання. Саме націнка, сформована в аптеці, стала основним чинником здорожчання лікування для українців у найскладніший період.

«Це не лише питання економіки, це питання довіри. Ми не могли більше платити за схеми, і держава не могла цього більше ігнорувати», — зазначають учасники ринку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у лютому 2025 року Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про обмеження націнок на 100 найбільш популярних лікарських засобів. Документ також передбачає заборону маркетингових договорів між аптеками та виробниками, обмеження оптових та роздрібних націнок (не більше 8% для дистриб’юторів та 35% для аптек), а також посилення контролю за дотриманням ліцензійних вимог в аптечному бізнесі. Нові правила почали діяти з 1 березня 2025 року. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, протягом березня ціни на відповідні позиції в аптеках знизилися в середньому на 25%.

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook