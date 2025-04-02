40.97 / 41.54 44.35 / 45.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Три роки війни і триразове зростання націнки: чому фармреформа була неминуча

15:11 2 квітня 2025
Ліки

На фоні повномасштабної війни та економічної нестабільності фармацевтичний ринок України зазнав суттєвих змін у структурі ціноутворення. Дані, надані учасниками ринку агентству «Інтерфакс-Україна», свідчать: саме роздрібна ланка, а не виробники, спричинила найбільше зростання цін на лікарські засоби для кінцевого споживача.

Так, у період з січня 2022 по січень 2025 року:

  • ціни виробника зросли в межах 18−45%;
  • роздрібна ціна — тобто ціна в аптеці — зросла на 79%;
  • аптечна націнка в гривні збільшилася на 125−340%.

Ці цифри демонструють системну проблему, коли пацієнт переплачував не через зростання вартості сировини чи логістики, а через накопичувальні маркетингові надбавки в ланцюгу постачання. Саме націнка, сформована в аптеці, стала основним чинником здорожчання лікування для українців у найскладніший період.

«Це не лише питання економіки, це питання довіри. Ми не могли більше платити за схеми, і держава не могла цього більше ігнорувати», — зазначають учасники ринку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у лютому 2025 року Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про обмеження націнок на 100 найбільш популярних лікарських засобів. Документ також передбачає заборону маркетингових договорів між аптеками та виробниками, обмеження оптових та роздрібних націнок (не більше 8% для дистриб’юторів та 35% для аптек), а також посилення контролю за дотриманням ліцензійних вимог в аптечному бізнесі. Нові правила почали діяти з 1 березня 2025 року. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, протягом березня ціни на відповідні позиції в аптеках знизилися в середньому на 25%.

РЕКЛАМА
85

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіак, фото з відкритих джерел

Терезам слід проявити обережність, а Левам переглянути ставлення до оточення: гороскоп на середу, 2 квітня

Іво Бобул

«90 років — вагома дата»: відомий український поет-пісняр образився на Іво Бобула

Зодиак та карти, фото з відкритих джерел

Ракам — «Колісниця», Овнам — «Імператор», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на 2 квітня

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту