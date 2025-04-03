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Обіцяв допомогти уникнути кримінальної відповідальності: український прокурор попався на хабарі

12:07 3 квітня 2025
Затримання хабарника, фото https://gp.gov.ua/ua/

На хабарі спіймали прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини.

За даними слідства, держслужбовець, використовуючи своє службове становище, вимагав гроші у жительки міста Львова в сумі 5 тис доларів США.

Ці кошти призначалися за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис грн.

Наразі прокурора затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити у підприємця 1 мільйон 200 тисяч гривень.

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Раніше ми повідомляли, що на хабарі у пів мільйона доларів попався заступник міністра енергетики.

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