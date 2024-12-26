Долари знайшли … в унітазі: на Львівщині затримали посадовців, які вимагали гроші у бізнесмена

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань викрили ще один факт незаконного збагачення. Правоохоронці затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити у підприємця 1 мільйон 200 тисяч гривень.

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Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

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ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч дол. США, а також 190 тис. гривень.

У ЗМІ повідомляють, що йдеться про представника фракції партії «Європейська солідарність» у Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денегу.

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На доданих правоохоронцями фото видно, як долари намагалися змити в унітаз.

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Як зазначає прокуратура, затриманим повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою згодою групою осіб в особливо великих розмірах.

Виявляється, за минулий рік Володимир Доманський задекларував понад 3 млн грн зарплати від підприємницької діяльності, 4400 грн зарплати, отриманої за роботу за сумісництвом, та 2 млн грн — дохід від продажу нерухомого майна. Він зберігає готівкою 740 000 грн, а в банку — 10 424 грн. Дружина Катерина Доманська готівкою має 170 000 грн, в банку — 14 942 грн.

У власності родини Доманських перебуває житловий будинок площею 58,6 м². Ще один будинок площею 2010 м², земельна ділянка площею 544 м² та авто Volkswagen Passat записані на дружину Катерину Доманську. Також Володимир Доманський задекларував ювелірні вироби вартістю 900 000 грн.

Віталій Денега за 2023 рік задекларував понад 922 тис. грн зарплати за основним місцем роботи у Яворівській міській раді. Ще 320 000 грн — це дохід від відчуження рухомого майна, 223 000 — дохід дружини Стефанії Денеги від відчуження рухомого майна. Денега зберігає готівкою 12 000 доларів, а дружина — 223 000 гривень. У його власності є земельна ділянка площею 110 м² та квартира площею 24 м². У власності дружини Стефанії Денеги є будинок площею 157 м², численні земельні ділянки та нежитлове приміщення площею 287 м². На Віталія Денегу записана автівка Mitsubishi Outlander, а на дружину — Toyota Yaris.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

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