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Проректор за хабарі влаштовував до аспірантури військовозобов’язаних: що відомо

13:10 13 вересня 2024
затримання

У Києві затримали проректора університету на хабарі у розмірі 2000 доларів за пособництво ухилянту.

Йдеться про допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури, повідомили у Київській міській прокуратурі.

«За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої „послуги“ у 2000 тисяч доларів США», — йдеться у повідомленні.

28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. У прокуратурі зазначили, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

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Під час передачі 2000 доларів США проректора університету затримали. Йому повідомлено про підозру.

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Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівницю правоохоронних органів, яка допомогла переправити до Польщі 30 військовозобов'язаних чоловіків.

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