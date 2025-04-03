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Пиріг з апельсинами: Меган Маркл показала зворушливу сімейну традицію

16:23 3 квітня 2025
Меган Маркл

У День матері у Великій Британії Меган Маркл, чиє нове шоу розкритикували в соцмережах, опублікувала в інстаграмі фотографію домашнього пирога, прикрашеного шматочками апельсина та червоною їстівною квіткою. У підписі Меган зазначила: «Наша сімейна традиція. Материнська неділя у Великій Британії»

Після свого повернення в інстаграм на початку цього року Меган, яка із чоловіком принцом Гаррі має двох дітей — принца Арчі та принцесу Лілібет, ділиться особистими моментами.

Пиріг Меган Маркл до Дня матері
Домашній піріг Меган (фото інстаграм)

Нещодавно у розмові з журналом People Меган Маркл згадала про можливість повернення до улюблених справ і захоплень, коли діти дорослішають.

«Коли ваші діти досягають певного віку, коли ви не просто граєте з ними в пісочниці, а майже знову граєте у своїй власній пісочниці — це надзвичайно радісно, — зазначила Меган. - Як жінка, мама та дружина мати можливість знайти себе знову, коли ваші діти трохи підросли, — це чудове відчуття».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл знову опинилася у центрі уваги через те, що могла зробити пластичну операцію.

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Фото в заголовку: інстаграм Меган Маркл

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