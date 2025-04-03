Антикорупційна діяльність Центру протидії корупції та її очільника Віталія Шабуніна призвела до підміни справжніх реформ, внаслідок чого корупції в країні стало більше. Таку думку оприлюднив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише «Закон і бізнес».

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«Центр протидії корупції» так потужно бореться з корупцією і понастворював стільки дієвих інструментів, відстояв стільки правок до законів, що корупції стало більше в рази", — прокоментував Омелян допис Шабуніна про вручення підозр за розкрадання на закупівлях в Міністерстві оборони, зокрема у справі «яйця по 17 грн».

Він нагадав, що міністра оборони Олексія Резнікова звільнили з посади після цього.

«Попередній міністр оборони Резніков злетів з посади через цей і декілька схожих скандалів. Ви гаряче адвокатували за Умєрова, який через деякий час теж став для вас поганим», — нагадав Омелян.

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Він запитує, чому досі немає підозри Резнікову.

«Якщо Резніков причетний до корупції, то де підозра йому і тому, хто покривав його у корупційних схемах? А якщо Резніков непричетний, то звідки ви взяли Умєрова, чому так хотіли, щоб він став міністром і так гаряче його підтримували?» — поцікавився ексміністр у Шабуніна.

Омелян відзначив, що найкраща боротьба з корупцією — це ефективна реформа, де антикорупція є її частиною, а не підміною чи полюванням на ноунеймів з гучними гаслами і криками.

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Натомість, підкреслює він, унаслідок «реформ», які лобіював Шабунін та його ЦПК, жоден високопосадовець, який насправді був причетний до корупційних схем, не був притягнутий до відповідальності. А адекватні фахівці, які могли б ефективно працювати в уряді, уникають держслужби.

«Так ми для цього створювали оце все?» — риторично резюмує Омелян.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

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