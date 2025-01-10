Народні депутатки Галина Янченко та Анастасія Радіна, які до обрання в парламент працювали у Центрі протидії корупції під керівництвом Віталія Шабуніна, проголосували за законопроєкт № 6013 із правкою, що звільняє від штрафу постачальників, які вчасно не поставили зброю для армії.

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Про це свідчать дані поіменного голосування, пише «Закон і бізнес». Хоча у ЦПК закликали нардепів не голосувати за цю пропозицію та назвали її руйнівною для фронту.

«Це не перший випадок, коли антикорупційні активісти піддають жорсткій критиці тих, кого раніше підтримували та просували на державні посади, а також легковажно ставляться до кадрів, рекомендацій та законопроєктів. Так, зокрема, Шабунін раніше активно піарив міністра оборони Рустема Умєрова, якого тепер так само завзято критикує», — відзначає видання.

Проголосований закон звільняє оборонних постачальників від сплати штрафу у розмірі 7% за затримку поставок зброї на фронт більше ніж на 30 днів.

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Нагадаємо, сам Шабунін ухиляється від служби в армії: він фіктивно числився на службі в батальйоні ТрО, де отримував зарплатню і «бойові», але при цьому мешкав у Києві. За сприянням керівництва НАЗК він був нібито відряджений до агентства, де також не з’являвся.

Щодо Шабуніна ДБР розслідує низку кримінальних справ: зокрема, про ухиляння від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

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При цьому активіст вважає, що має «законні підстави» не служити в армії, адже у школі не пройшов медичну комісію через родимки на тілі.

Раніше Шабунін агітував за обрання до Верховної Ради проросійської пропагандистки Тетяни Монтян.

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Крім того, як зазначають ЗМІ, в експертному середовищі свого часу обговорювали інформацію, що він нібито організував підпал свого будинку, аби збудувати на його місці більший, легалізувавши у такий спосіб незаконно отримані доходи від впливу, зокрема, на судову систему.

Також, за даними ЗМІ, від мобілізації ухиляється чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк — Орест Рудий.

Раніше повідомлялося, що «ухилянт» Шабунін хоче займатись реформуванням ДБР.

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