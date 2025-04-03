Держава, олігархи, проросійські бізнесмени та іноземці: хто володіє українськими надрами

Близько 15 трлн доларів — така приблизна вартість ресурсів в українських надрах, які можуть допомогти Україні укласти мир з рф. Водночас частина надр уже перебуває якщо не у власності бізнесу, що заборонено Конституцією України, то в його користуванні, і серед бізнесменів зустрічаються навіть росіяни.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітиками сервісу YouControl. За їхніми відомостями, 2 268 компаній та 78 фізичних осіб мають 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами, більшість компаній-власників мають по одному дійсному дозволу. Проте є низка компаній, де їх кількість сягає кількох сотень чи десятків. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» (213 дозволів), ПАТ «Укрнафта» (89).

Що ж до великого бізнесу, то найбільшу кількість дозволів мають компанії: «СКМ» найбагатшого українця Ріната Ахметова (39), «Смарт-холдинг» проросійського бізнесмена Вадима Новицького (17), «Західнадрасервіс» львівського бізнесмена Зіновія Козицького (13), «Істван» ексзятя Леоніда Кучми — Вадима Пінчука (12) і «АТБ» Геннадія Буткевича (11).

При цьому 351 компанія з користувачів українських надр мають серед власників іноземних громадян з 51 країни світу, щоправда, найбільше — 137 з Кіпру, що говорить про те, що, швидше за все, фірми належать українцям чи росіянам.

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Рідкісні метали й не тільки

За даними YouControl, спеціальні дозволи на користування 16 з 50 критичних корисних копалин в Україні мають 39 компаній, 10 із них перебувають у власності держави. 7 державних компаній мають спецдозвіл на користування мінералом германієм, а ТОВ «Демуринський ГЗК» має право на користування рудами відразу кількох критичних мінералів, серед яких ванадій, ніобій, скандій тощо. Раніше ТОВ «Демуринський ГЗК» стало державним — з березня 2023 року. До цього бенефіціаром компанії був росіянин Михайло Шелков, який перебуває під санкціями РНБО.

Має спецдозвіл на користування 5 із 50 критичних мінеральних ресурсів АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Державний пакет акцій компанії в жовтні 2024 року придбало на аукціоні ТОВ «Цемін Україна», що входить до корпоративної групи «Нексол Холдинг» на чолі з громадянином Азербайджану Насібом Хасановим.

Має спецдозвіл на користування 5 із 50 критичних мінеральних ресурсів АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Державний пакет акцій компанії у жовтні 2024 року придбало на аукціоні ТОВ «Цемін Україна», яке входить до корпоративної групи «Нексол Холдинг» на чолі з громадянином Азербайджану Насібом Хасановим.

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Ключова особа корпоративної групи «АТБ» Геннадій Буткевич є бенефіціаром:

ТОВ «Розвиток Побужжя» (графіт);

ТОВ «Пержанська рудна компанія» (цинк, берилій);

ТОВ «Титан-апатитова група» (титан);

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ТОВ «ЦФР Груп» (цирконій).

Партнером Геннадія Буткевича з менш ніж 10% часткою в статутному капіталі вищезгаданих чотирьох компаній є Віталій Якименко — ключова особа «Групи сім'ї Якименка». За інформацією Forbes Ukraine, Віталій Якименко є батьком народного депутата від «Слуги народу» Павла Якименка. До складу «Групи сім'ї Якименка» входять 3 компанії, які також мають спецдозволи:

ТОВ «Цвітмет України» (нікель);

ТОВ «Майн Екстракшн» (хром);

ТОВ «Таурус Інфініті» (тантал).

Право на користування копалинами, що містять титан, ванадій, скандій та цирконій, мають 3 компанії з групи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа з «Груп ДФ»:

ТОВ «Валки-Ільменіт» (титан, ванадій, скандій, цирконій);

ТОВ «Межиріченський ГЗК» (титан);

ТОВ «Мотронівський ГЗК» (цирконій).

Три компанії зі спецдозволом на користування германієм входять до складу корпоративної групи «СКМ» Ріната Ахметова:

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТОВ «Шахта «Білозерська»;

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» також пов'язане із групою «Смарт-Холдинг» екснардепа Вадима Новинського. Пан Новинський зараз перебуває під дією санкцій РНБО.

ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи «Укрдонівест», ключовою особою якої є Віталій Кропачов, також має спеціальний дозвіл на користування германієм.

Спецдозвіл на користування титановими та цирконієвими рудами має ТОВ ВКФ «Велта», що входить до однойменної корпоративної групи «Велта», ключовою особою якої є Андрій Бродський. У березні 2025 року до складу групи увійшло ТОВ «Велта Мінералс» (до березня 2025 року — ТОВ «Декарт Мінералс»). Ця компанія також має спеціальний дозвіл на користування титановими рудами.

Єдиним власником дозволу на користування літієвими рудами є ТОВ «Укрлітійвидобування». Бенефіціаром компанії виступає Сергій Табалов — ключова особа «Групи сім'ї Табалових». За інформацією видання «Наші гроші», Сергій Табалов є сином колишнього народного депутата Олександра Табалова.

ТОВ «Список Україна» зі складу корпоративної групи з турецьким іноземним капіталом «Онур», який активно працює над будівництвом доріг в Україні, має спецдозвіл на користування графітом та ніобієвими рудами.

Марганцевими рудами користуються компанії Віктора Пінчука і бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває в СІЗО.

Тим часом президент США Дональд Трамп звинуватив президента України у спробі відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.

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