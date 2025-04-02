Спробуй відмовитися: Трамп зробив різку заяву про членство України в НАТО та угоду про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України у «спробі відмовитися» від угоди про видобуток корисних копалин, яка, як очікується, буде укладена між двома країнами вже цього тижня. Він додав, що Володимир Зеленський зіткнеться з «великими проблемами», якщо не підпише угоду. Але Україна підкреслила, що умови угоди суттєво змінилися за останні дні.

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«Я бачу, що він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми. Великі, великі проблеми, — сказав Трамп журналістам — Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних елементів, а тепер він каже: «Ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Ну, він ніколи не збирався бути членом НАТО. Він це розуміє. Тож якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми», — пише edition.cnn..

Тим часом Зеленський заявив минулого тижня, що умови угоди, про яку ведуться перемовини, «постійно змінюються», але загалом Україна позитивно налаштована на майбутню угоду.

Минулого четверга український президент заявив, що дві країни вже домовилися про «рамкову угоду», а повна буде укладена пізніше, що передбачає додаткові дослідження та ратифікацію в українському парламенті. Але потім американська сторона змінила свою позицію і запропонувала «повну угоду одразу», сказав Зеленський.

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Початкова угода про видобуток корисних копалин залишилася непідписаною після суперечливої зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті в лютому. Але вона була відроджена у вигляді нової пропозиції щодо угоди про природні ресурси, яка надасть США більший доступ до рідкісноземельних корисних копалин України, за словами двох людей, знайомих з переговорами, і згідно з копією проєкту пропозиції, отриманою CNN.

Нова пропозиція, висунута Міністерством фінансів США, виходить далеко за рамки початкового проєкту. Однак вона не містить формулювань, що стосуються одного з пріоритетів України — конкретних гарантій безпеки в умовах війни з росією. За словами джерел, угода поширюватиметься на всі мінеральні ресурси, нафту та газ на всій території України.

Ключовою частиною пропозиції є вимога до українських підприємств зробити внесок у спільний американо-український інвестиційний фонд, який контролюватиметься радою з п'яти осіб, що складатиметься з трьох членів з Вашингтона і двох з Києва. Це викликає занепокоєння, що Україна передасть Сполученим Штатам повний контроль над ключовими активами.

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Адміністрація Трампа стверджує, що потенційна угода про видобуток корисних копалин стане головною причиною для США продовжувати інвестувати в Україну, оскільки Вашингтон прагне завершити війну.

Тим часом Вашингтон і москва також розпочали переговори щодо співпраці у сфері рідкісноземельних металів та інших проєктів у росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент США Дональд Трамп використовує війну в Україні для наживи.

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