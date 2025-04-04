Син легендарного чемпіона світу з футболу підписав контракт з українським клубом (фото)

Син легендарного ексфутболіста збірної Бразилії 59-річного Ромаріо, який свого часу закрутив роман із молодою красунею, 31-річний Ромаріньо підписав контракт із клубом української першої ліги ЮКСА (Тарасівка), повідомляє пресслужба «хрестоносців». Раніше гравцем «Кривбаса» став син знаменитого бразильця Марсіо Аморозо.

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Термін дії угоди з нападником Ромаріо де Соузою Фаріа Фільо не розголошується, відомо лише, що він виступатиме в клубі з Київської області, який посідає в чемпіонській групі першої ліги 7-е місце, під 11-м номером.

До речі, ЮКСА стала для Ромаріньо 16-м клубом у кар'єрі. Бразилець має досвід гри в бразильській серії А і нижчих дивізіонах чемпіонату своєї країни. Останнім клубом Ромаріньо був представник другого дивізіону чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро «Америка», президентом якого є його батько.

Нагадаємо, що легендарний Ромаріо на прізвисько Коротун за свою яскраву кар'єру забив близько 770 м'ячів. Він визнавався найкращим футболістом світу 1994 року, входить до списку 100 найкращих гравців в історії за версією ФІФА. Бразилець двічі ставав чемпіоном Іспанії, тричі чемпіоном Нідерландів, а ще здобув «золото» першостей Бразилії та Катару.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син легендарного Джанлуїджі Буффона дебютував у професіональному футболі.

Фото ФК ЮКСА, Instagram

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