Український клуб підписав контракт з сином ексфутболіста «Мілана» та збірної Бразилії (фото, відео)

Криворізький «Кривбас», вихованець якого став громадянином росії, офіційно оголосив про підписання контракту на чотири роки з 21-річним бразильським атакувальним півзахисником Маттео Аморозо.

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Попереднім клубом футболіста, який перебрався в Україну на правах вільного агента, був бразильський «Ітуано». У «Кривбасі» Аморозо гратиме під 27-м номером.

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До речі, батько Маттео — легендарний ексфорвард збірної Бразилії, «Парми», «Мілана», дортмундської «Боруссії» та інших клубів — Марсіо Аморозо. 1999 року у складі «Парми» він грав проти «Кривбаса» у Кубку УЄФА.

Аморозо-молодший також має досвід виступів в Італії, свого часу він провів 11 матчів за юнацькі команди «Удінезе».

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Також у своїй кар'єрі Маттео пограв за бразильський «Інтернасьональ» U-20. На його рахунку 29 поєдинків, 3 забиті м'ячі та 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що бронзовий призер чемпіонату України «Кривбас» під керівництвом Юрія Вернидуба у новому сезоні гратиме у Лізі Європи.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Дніпра-1» та збірної України Олександр Піхальонок став новачком «Динамо».

Фото ФК «Кривбас»

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