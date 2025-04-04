В Україні змінили правила призначення пенсії з інвалідності: що важливо знати

В Україні з цього року запроваджено оцінку повсякденного функціонування осіб з інвалідністю. Громадянам із цієї категорії, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його вчасно, дозволили зробити це до 30 червня 2025 року.

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Видання «На пенсії» нагадує, що законодавство передбачає призупинення виплат пенсій людям з інвалідністю, якщо вони своєчасно не пройшли повторне оцінювання повсякденного функціонування.

Однак у законі є низка винятків.

Так, якщо причина пропуску оцінювання є поважною, то виплати відновлять з дати припинення (але не більше ніж через три роки). Якщо під час повторного огляду групу інвалідності буде змінено, то пенсію за вказаний період виплатять за попередньою групою.

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Якщо ж причина була неповажна або якщо людині інвалідність не підтвердили, а потім знову визнали її особою з інвалідністю, то виплату пенсії відновлять з дати нового встановлення інвалідності (але якщо з моменту призупинення виплат минуло не більше п'яти років, якщо більше — документи на оформлення пенсії слід подавати наново).

При цьому важливо знати, що під час дії військового стану пенсії з інвалідності або втрати годувальника людям, які вчасно не пройшли оцінювання з об'єктивних причин, виплачуються й надалі — до моменту повторного огляду або протягом шести місяців з дня припинення чи скасування військового стану.

З урахуванням продовження термінів проходження повторного огляду до літа, виплату пенсій людям із цієї категорії також продовжено до зазначеної дати.

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Якщо інвалідність була встановлена ​​військовослужбовцю або працівникові силових структур, вона автоматично продовжується на період служби та ще на 60 днів після звільнення. На цей час також виплачується пенсія.

«У разі, коли особі інвалідність була встановлена ​​до набрання чинності постановою № 1338 і термін повторного огляду припав на період військового стану і особа не проходила повторний огляд у МСЕК, а саме чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ​​ІІ або ІІІ група (з вказуванням терміну повторного огляду), мають пройти оцінювання повсякденного функціонування з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Зазначеній категорії осіб інвалідність продовжується до 8 серпня 2025 року. У разі непроходження оцінювання інвалідність припиняється з 1 листопада і, відповідно, зупиняється виплата», — зазначається у публікації.

Огляд можуть не проходити люди, які мешкають на території, де йдуть бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях; люди з серйозними порушеннями здоров'я (втрата кінцівок, зору, слуху, тяжкі психічні розлади тощо ).

Люди, яким інвалідність раніше була встановлена ​​без вказівки дати наступного огляду, можуть пройти оцінювання за власним бажанням. Пенсія їм виплачується, як і раніше.

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Нагадаємо, що з цього року встановленням інвалідності займаються не МСЕК, а експертні команди.

Фото Pixabay

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