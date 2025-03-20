Доведеться лавірувати: чи вдасться українцям заробити на банківських вкладах

Зростання облікової ставки НБУ до 15,5% може серйозно вплинути на українську економіку, хоча й невідомо, чи на краще. Проте пересічні українці мають шанси заробити на цьому. Таку думку висловив «ФАКТАМ» віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. За його словами, банківська система країни у другому кварталі 2025 року постане перед серйозним вибором.

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Так, збільшення облікової ставки до 15,5% та квітневе підвищення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%, з одного боку, можуть відчутно посилити гривню, «стримати» інфляцію, продовжити період мінімальних курсових змін на валютному ринку та відновити привабливість гривневих депозитів. А з іншого — для збереження процентних ставок за кредитами банки сконцентруються переважно на участі у державних програмах, розвитку енергокредитування та спільних кредитних програм з автодилерами, виробниками/постачальниками основних знарядь для ведення бізнесу, адже ці напрямки менш чутливі до збільшення процентних ставок. Відсоткові ставки за ними навряд чи зростуть більш як на 1%.

Водночас зростання до 19% ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами НБУ стане стимулом для банків залучати більше депозитів населення, а інфляція та стабільність долара можуть стимулювати населення нести гривню на депозити.

На думку банкіра, найближчим часом середні ставки в залежності від терміну розміщення коштів становитимуть:

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ультракороткі вклади терміном 3−6 міс. — 12,5−13% річних.

вклади терміном 6−9 міс. — 16% річних.

депозити на 9−12 міс. — 14−15% річних.

депозити на 1 рік та довше — 16% річних.

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При цьому, як стверджує фахівець, найпопулярнішими будуть вклади терміном 6−9 міс., а також на 1 рік, що дають змогу отримати пасивний прибуток у розмірі 4−5%, а максимальні ставки за такими депозитами з урахуванням бонусних пропозицій можуть досягти 17% річних.

Тим часом Ощадбанк запровадив обов'язкову ідентифікацію при всіх переказах на суму від 100 гривень.

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