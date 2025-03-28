Курс долара в Україні: яким він буде на початку квітня

Курс долара в березні залишався відносно гривні досить стабільним і навіть демонстрував тенденцію до деякого зниження. Навряд чи зміниться ситуація й на початку квітня. Про це повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовой. Він вважає, що на початку квітня валютний ринок залишатиметься передбачуваним та досить спокійним. І для цього є кілька вагомих чинників.

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По-перше, рішення НБУ підняти облікову ставку до 15,5% ще у березні не лише гальмує інфляцію, а й створює додатковий буфер для стабільності гривні. Це своєрідний запобіжник, який не дозволяє курсу різко стрибати.

По-друге, продовжує діяти політика «керованої гнучкості» — баланс попиту та пропозиції залишається у центрі уваги регулятора. Якщо ринок відчує брак валюти, НБУ має достатньо інструментів, щоб швидко втрутитися та зняти напругу, не допускаючи різких коливань. Це означає, що курсові гойдалки, якщо й будуть, то мінімальні. Крім того, вже звичні кілька ключових тенденцій: синхронізація міжбанківського та готівкового курсів, відносно стійкий спред між купівлею та продажем, а також орієнтація готівкового ринку на динаміку міжбанку.

Щодо євро тут ситуація залежить від взаємодії з доларом. Після того, як США запровадили 25% мита на європейський алюміній та сталь, а ЄС відповів дзеркальними заходами, курс євро дещо втратив у вазі, але глобальне співвідношення долар/євро залишається стабільним — у межах 0,9−0,95 євро за долар. На українському ринку це відбивається щодо відносно постійної різниці між курсами двох валют на рівні 3,3−4 грн, що становить близько 7,8−10% від курсу долара.

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Що далі? Станом на 1 квітня прогнозується, що офіційний курс долара буде в межах 41,4−41,8 грн. Тобто, порівняно з ситуацією в лютому у березні долар може додати лише 1%, але навіть при всіх коливаннях його річний стартовий рівень залишається базовим орієнтиром. Нагадаю, що на 1 січня офіційний курс був 42,01 грн/$, тож ситуація досить «стримана».

«Отже, валютний ринок залишається під надійним захистом, а курсові зміни навряд чи матимуть загрозливий характер», — резюмує експерт.

Також експерт радить не поспішати перекладати свої заощадження з долара в євро, чий курс поки що зростає, але ситуація може й змінитись.

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