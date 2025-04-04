Виховательку приватного дитсадка в Києві судитимуть через травму у дворічної дитини

В Києві, де минулого року по-звірячому побили хлопчика, повідомлено про підозру виховательці приватного дитячого садка, де дворічна дитина отримала важкі травми. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

«Встановлено, що діти спускалися з третього на другий поверх сходами. Старша та середня групи йшли самостійно, а дворічного хлопчика вихователька вела за руку сходами, втім випустила руку дитини і хлопчик впав зі сходів та вдарився головою. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, що є тяжким тілесним ушкодженням. Тоді дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. На даний час стан здоров’я хлопчика задовільний», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що садочок у цій ситуації винним вважає дитину, яка, зі слів підозрюваної, занадто активна.

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Як писали «ФАКТИ», два роки тому в Київській області в місті Вишневе сталася трагедія з шестирічним хлопчиком: він загинув внаслідок травмування гойдалкою.

Кілька років тому у Запоріжжі у дитячому садку «Еврика» сталася надзвичайна пригода: з другого поверху випала дитина. А в одному з дитячих садків Кременчука Полтавської області через сильний вітер на двох вихованців впало дерево. Травми отримали п'ятирічний хлопчик, чотирирічна дівчинка та вихователька. Згодом дівчинка померла в реанімації.

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