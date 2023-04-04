Реанімувати не вдалося: під Києвом гойдалка вбила 6-річного хлопчика

В Київській області, в місті Вишневе сталася трагедія з шестирічним хлопчиком: він загинув внаслідок травмування гойдалкою.

Про це пише сайт ТСН з посиланням на поліцію області.

«Ми отримали повідомлення від лікарів, що до них доставили шестирічного хлопчика, який був без свідомості. У нього була закрита черепно-мозкова вдавлена травма. Поліцейські з’ясували, що цього дня близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику в Вишневому. Хлопчик їхав на самокаті поруч з мамою, а біля гойдалок він раптово кинув самокат на землю і побіг до гойдалки. На ній в цей момент перебували три малолітні дівчинки шкільного віку. Гойдалка перебувала в русі, коли хлопчик до неї підійшов. Дитина вдарилася скронею об кут гойдалки, хлопчик впав на бруківку та втратив свідомість», — розповіли в поліції Київської області.

Мати дитини одразу викликала швидку допомогу. Хлопчика доставили до нейрохірургічного відділення в Києві.

«Дитині одразу було проведено операцію. Але близько 18:00 хлопчик помер, його не вдалося реанімувати. Це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався в дитячому садочку у Вишневому. Ми закликаємо батьків пильно ставитися до дозвілля своїх дітей. На жаль, діти часто травмуються саме біля гойдалок, тому батькам слід бути дуже уважними і не відпускати малолітніх дітей від себе, якщо поруч є така небезпека», — додають в поліції Київської області.

У поліції нагадують, аби уникнути травмування дітей на самокатах, потрібно дотримуватися наступних правил:

для катання вибирайте виключно рівну й безпечну ділянку. Самокати непристосовані для їзди по вибоїнах та ямах, тому їх варто уникати;

поясніть дитині, за які межі не слід виїжджати. Якщо вона опиниться на майданчику, де багато людей, самокат треба взяти в руки та рухатися пішки;

не можна гальмувати ногами. Це призводить до ударів або розтягнень. Для зупинки потрібно використовувати гальма;

не дозволяйте кататися в дощову погоду, адже здатність гальмувати втрачається частково або повністю, що може призвести до падіння або ударів;

попередьте дитину, що швидкий рух на самокатах привертає увагу собак. Краще зупинитися та спокійно пройти ділянку, де є тварини, і потім продовжити рух;

заборонено кататися на проїжджих частинах.

Що кажуть медики?

«З настанням тепла травмування дітей у Києві дійсно стає частішим, щороку є випадки дитячого травматизму, які закінчуються трагічно. Зараз травматизму та вуличних травм серед дітей побільшало — травми з самокатами, скейтбордами, роликами, велосипедами, дитячими гірками. Це пов'язано з порушенням правил безпеки. Основна причина — відсутність шолому, налокітника та наколінника. А ще — халатність батьків, які не дивляться за своїми дітьми», — розповіла сайту ТСН.ua Ольга Гайдаренко, в. о. директора Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Медики нагадують батькам, що лише своєчасне звернення до них допоможе мінімізувати смертельні ризики для дитини.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині дідусь ледь не втопив 5-місячного онука, вирішивши посеред зими прогулятися з візком по кризі, а під Одесою трирічна дівчинка впала у діжку з водою на подвір'ї і загинула.

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