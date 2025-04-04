Тельцям — «Туз Жезлів» та рішучість, Рибам — «Правосуддя» та розплата: Таро-прогноз на суботу, 5 квітня
Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень (з 31 березня по 6 квітня), а тарологи розповіли, яким буде день 5 квітня. Цей день принесе успішні можливості багатьом знакам Зодіаку, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Дев'ятка Кубків
На Козерогів чекає початок нового етапу. До них прийде усвідомлення справжніх цінностей. День добре підходить для роздумів та планування.
ВОДОЛІЙ — Блазень
Водоліїв чекають несподівані події. Їм потрібно бути більш обачними та не приймати необдуманих рішень.
РИБИ — Правосуддя
Риби отримають те, що заслужили. Їм важливо не боятися виправляти минулі помилки. Так вони матимуть змогу рухатися вперед.
ОВЕН — Закохані
Овнам потрібно звернути увагу на взаємини з оточуючими. Важливо переосмислити минулі помилки та переглянути свої пріоритети.
ТЕЛЕЦЬ — Туз Жезлів
На Тельців чекає день рішучих дій. Їм треба зробити сміливий крок, на який раніше не вистачало впевненості. Доля буде на їхньому боці.
БЛИЗНЮКИ — Четвірка Жезлів
На Близнюків чекає день позитивних змін. Вони зможуть притягнути у своє життя більше радості та гармонії. День вдалий для зміцнення соціальних зв'язків.
РАК — Десятка Жезлів
Ракам потрібно виявити уважність та максимальну концентрацію. Вони побачать простий шлях вирішення проблем. Головне — не перенавантажувати себе зайвими турботами.
ЛЕВ — Шістка Денаріїв
Леви можуть відчути недооціненість та бажання отримати більше за свою працю. Їм слід проаналізувати ситуацію. Це дозволить побачити нові можливості.
ДІВА — Лицар Кубків
На Дів чекає мінливий день, коли події розвиватимуться несподіваним чином. Для них головне — не робити поспішних висновків.
ТЕРЕЗИ — П'ятірка Мечів
На Терезів чекає непростий день, повний протиріч та невизначеності. Для них не найкращий час для радикальних рішень. Їм краще розібратися, що їм потрібне насправді.
СКОРПІОН — Четвірка Мечів
Скорпіонам варто переглянути свої цілі. Їм слід переосмислити свої дії. Успіх буде на їхньому боці, але його потрібно використовувати розумно.
СТРІЛЕЦЬ — Смерть
Стрільців чекає день змін. Їм треба попрощатися з чимось, що заважає їм рухатися вперед та звільнитися від зайвого.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить на вихідних.49
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