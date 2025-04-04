Тельцям — «Туз Жезлів» та рішучість, Рибам — «Правосуддя» та розплата: Таро-прогноз на суботу, 5 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень (з 31 березня по 6 квітня), а тарологи розповіли, яким буде день 5 квітня. Цей день принесе успішні можливості багатьом знакам Зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Дев'ятка Кубків

На Козерогів чекає початок нового етапу. До них прийде усвідомлення справжніх цінностей. День добре підходить для роздумів та планування.

ВОДОЛІЙ — Блазень

Водоліїв чекають несподівані події. Їм потрібно бути більш обачними та не приймати необдуманих рішень.

РИБИ — Правосуддя

Риби отримають те, що заслужили. Їм важливо не боятися виправляти минулі помилки. Так вони матимуть змогу рухатися вперед.

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ОВЕН — Закохані

Овнам потрібно звернути увагу на взаємини з оточуючими. Важливо переосмислити минулі помилки та переглянути свої пріоритети.

ТЕЛЕЦЬ — Туз Жезлів

На Тельців чекає день рішучих дій. Їм треба зробити сміливий крок, на який раніше не вистачало впевненості. Доля буде на їхньому боці.

БЛИЗНЮКИ — Четвірка Жезлів

На Близнюків чекає день позитивних змін. Вони зможуть притягнути у своє життя більше радості та гармонії. День вдалий для зміцнення соціальних зв'язків.

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РАК — Десятка Жезлів

Ракам потрібно виявити уважність та максимальну концентрацію. Вони побачать простий шлях вирішення проблем. Головне — не перенавантажувати себе зайвими турботами.

ЛЕВ — Шістка Денаріїв

Леви можуть відчути недооціненість та бажання отримати більше за свою працю. Їм слід проаналізувати ситуацію. Це дозволить побачити нові можливості.

ДІВА — Лицар Кубків

На Дів чекає мінливий день, коли події розвиватимуться несподіваним чином. Для них головне — не робити поспішних висновків.

ТЕРЕЗИ — П'ятірка Мечів

На Терезів чекає непростий день, повний протиріч та невизначеності. Для них не найкращий час для радикальних рішень. Їм краще розібратися, що їм потрібне насправді.

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СКОРПІОН — Четвірка Мечів

Скорпіонам варто переглянути свої цілі. Їм слід переосмислити свої дії. Успіх буде на їхньому боці, але його потрібно використовувати розумно.

СТРІЛЕЦЬ — Смерть

Стрільців чекає день змін. Їм треба попрощатися з чимось, що заважає їм рухатися вперед та звільнитися від зайвого.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить на вихідних.

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