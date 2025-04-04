Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах: держсекретар США попередив путіна про наслідки затягування переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть змінити свої підходи щодо врегулювання війни в Україні. Він висловив стурбованість з приводу того, що росія не дотримується умов перемир'я, яке було погоджено під час зустрічі в Саудівській Аравії.

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«От, що хоче зробити президент. Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї каденції. Це можливо — закінчити цю війну на умовах, допустимих для обох сторін», — заявив він.

У ході пресконференції після зустрічі міністрів НАТО Рубіо зазначив, що затягування процесу з боку росії може змусити США змінити свої підходи. Він підкреслив, що Україна вже показала свою готовність до припинення вогню та створення простору для переговорів, проте зараз увага США спрямована на дії росії.

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«Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені, Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. Ми скоро знатимемо, чи серйозно росія ставиться до миру. Якщо так — чудово, якщо ні — потрібно буде переоцінювати наше положення і те, що ми робитимемо», — підсумував Рубіо.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче швидкого закінчення війни та погодилася на безумовне припинення вогню. Однак росія досі не погодилася на таку пропозицію.

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