Загарбників можна дотиснути припинити вогонь: Зеленський назвав терміни

Україна хоче швидкого закінчення війни і погодилась на безумовне припинення вогню. Однак росія досі не погодилась на пропозицію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівської області.

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«Росіяни на це поки що не погодились. Ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і росіянами на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є. І на сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані», — розповів Зеленський.

За його словами, наразі дуже гостро стоїть питання тиску на росіян — і це можна зробити у найближчі якщо не тижні, то місяці.

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«Я думаю, що це можливо зробити максимально в найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, гаряча фаза, це повне припинення вогню, це гаряча фаза війни. Ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна», — сказав президент.

На його думку, припинення вогню — це правильний крок, на який вже погодилась Україна. Він зауважив, що спочатку це можуть бути домовленості на місяць чи на два, але це буде шансом для дипломатичних перемовин.

«Це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, абсолютно різні. На це потрібен час. І щоб ніхто ні на кого не тиснув під час цих діалогів. Важливе припинення вогню, тому що інакше це буде виглядати як зовсім неправильно», — підкреслив він.

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Зазначимо, що у березні США провели низку зустрічей з делегаціями України та росії. На цих зустрічах було обговорено 30-денне припинення вогню між Києвом та москвою. За результатами останньої зустрічі Україна та США опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено. росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Однак у заяві росіян вказані умови мови для перемир'я з Україною на морі. Також російський диктатор володимир путін заявив, що він нібито підтримує пропозицію США щодо перемир'я, але є «нюанси», які його «турбують».

Загалом виглядає так, що путін тягне час, бо насправді не хоче припинення війни.

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