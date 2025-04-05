Ціни можуть знизитися на 2−3 гривні за літр: експерт розповів про ситуацію на ринку палива

В Україні подешевшало пальне, але цей процес триває, і у найближчому майбутньому ціни на паливо на АЗС в Україні можуть знизитися на 2−3 гривні за літр орієнтовно через місяць, якщо світова ціна на нафту протримається на рівні 65 доларів за барель.

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Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, пише РБК-Україна.

«Якщо низькі ціни на нафту збережуться протягом певного часу (мінімум 10−14 днів), тоді, безумовно, можна буде очікувати зниження цін на заправних станціях (в Україні — ред.) через пару тижнів. Ціни можуть знизитися на 2−3 гривні за літр», — сказав фахівець.

Втім, щоб ціни на паливо в Україні почали реагувати на вартість нафти, певний час має утримуватися тренд низької ціни на сировину, вважає він.

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Потім ще має пройти пару тижнів, щоб були спрацьовані попередні, дорожчі запаси і українські паливні компанії придбали нафтопродукти, які були виготовлені з більш дешевої нафти.

«У будь-якому разі швидких змін не буде, бо завжди є інерція, обумовлена наявністю запасів. Крім того, минуло мало часу (ціна на нафту падає лише другий день підряд — ред.)», — додав Сергій Куюн.

За інформацією «Консалтингової групи А-95», станом на 4 квітня середні ціни на АЗС на бензин А-95 становили 55,76 гривень за літр, на дизельне пальне — 54,44 гривень за літр і на скраплений газ — 36,12 гривень за літр.

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В той же час зазначимо, що за даними Bloomberg, ціна на ф'ючерси з постачання сирої нафти еталонного сорту Brent у червні 2025 року знизилася на 12,5% з 2 по 4 квітня (включно) — із 75 до 65 доларів за барель. Останній раз ціна досягала такого низького значення чотири року тому — на початку квітня 2021 року.

Зниження цін відбулося на фоні рішення президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит на імпортні товари та політики ОПЕК+ щодо збільшення видобутку нафти.

Як відомо, 02 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти інших країн світу.

Новий тариф для Китаю був визначений на рівні 34%, для ЄС — 20%. Україна отримала універсальне для всіх мито на рівні 10%. Пізніше Китай зробив крок у відповідь та оголосив про запровадження дзеркальних мит на товари зі США.

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3 квітня об'єднання країн ОПЕК+ (13 країн-експортерів нафти, а також такі країни, як Росія, Казахстан та Азербайджан) прийняло рішення збільшити спільний продаж нафти на світовий ринок з початку травня на 411 тисяч барелів на добу. Аналітик компанії-нафтотрейдера Onyx Commodities Ltd Генрі Чілінгуріан заявив, що якщо ОПЕК+ хоче утримувати ціни на нафту на низькому рівні, організація не могла обрати кращого для цього часу, ніж після оголошення нових мит Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про найбільше падіння цін на нафту із 1 серпня 2022 року — на 5 доларів за барель до 70 доларів за барель (для сорту Brent). 4 квітня ціни на нафту впали до рівня, який був під час пандемії коронавірусу.

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