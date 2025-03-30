В Україні подешевшало паливо: експерт розповів, скільки триватиме цей процес

Згідно з прогнозом експертів, в Україні продовжує дешевшати паливо. Зокрема, бензин впав у ціні від 20 коп до 3 грн 20 коп на одному літрі. Дизель — від 30 коп до 3 грн на літрі. Скраплений газ — трохи більш як на 1,5 грн на літрі.

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Про це в етері «Українського радіо» розповів експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.



Але за його словами, це може закінчитися за тиждень-два, як тільки зросте споживання. Бо досі у березні було неочікувано низьке споживання пального. Втім, Косянчук не бачить причин для різкого коливання цін на пальне.

Загалом, за словами експерта, на ціноутворення в Україні впливають три основні чинники: курс гривні, податкова політика і становище на євроринку.

Якщо падає ціна на нафту, то відбувається падіння цін і на нафтопродукти на європейському ринку.

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Невелике власне виробництво Україна мала, але воно було розбомблено ще у 2022 році. Тому дійсно відбулося зниження. І основне зниження було на бензин. І, як не дивно, у середньому і нижньому ціновому сегменті, але не так сильно, як хотілося б споживачам.

Драйвером цього процесу була «Укрнафта». З 1 лютого йшло падіння цін на нафту і, відповідно, на це відреагувала Європа.

Другим чинником стало неочікувано низьке споживання пального в березні. Як правило у цей час йде зростання споживання. Але чогось воно не відбулося. Мабуть, через війну, погодні умови.

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Надзвичайно багато чинників впливає на цей процес, починаючи з курсу гривні до основних валют і закінчуючи якраз ціноутворенням на європейському ринку. Хоча насправді існує деякий резерв для подальшого зниження цін, тому що різниця між гуртовими і роздрібними цінами сьогодні все ж залишається близькою до рекордного значення.

По бензину це трохи більш як 10 грн на літрі, а по дизпальному — 9,5 грн на літрі. Є куди знижуватися.

«Хоча радіти цьому зниженню передчасно. Подивимося, як будуть розвиватися події на ринку. Весна вже вступає в свої права і я думаю, що споживання зросте. А як зросте споживання, то не буде причин знижувати ціни», — зазначив експерт

Щодо скрапленого газу, то там ціни також знижуються відповідно до цін на бензин. Якщо скраплений газ коштуватиме дорожче, ніж 60−65% від вартості бензину, то він буде комерційно непривабливим, як альтернативне паливо.

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«Нинішня весна не схожа на попередні періоди і тому дуже важко щось прогнозувати. Будь-які прогнози на нафтовому ринку не можуть бути коректними. Будемо дивитися по ситуації. Якщо і будуть мережі знижувати ціни, то ця вся радість може закінчитися десь за тиждень-два, як тільки зросте споживання. А далі будуть сталі ціни, далі ми будемо як завжди», — наголосив Косянчук.

Прогнозуючи у майбутньому ріст цін, експерт зазначає, що певним чином на нього впливає взагалі економіка кожної мережі. Зниження відбулося не за такими правилами, не одночасно й неоднаково по всіх мережах.

Усе залежить від того, яка економіка в кожній мережі: одна справа, заправка, яку обслуговують два працівники. Інша — коли заправку обслуговують 15 працівників, як у преміальних мережах. Крім того, за словами експерта, сьогодні податкова практикую так званий авансовий платіж на прибуток.

«Хоча він не має жодного стосунку до прибутку, тому що незалежно від того, скільки продає заправка, ми мусимо платити по 60 000 грн з кожної заправки наперед за той прибуток, який навряд чи хтось отримає», — пояснює Косянчук.

За його спостереженням: коли ціни зростають на 2% на АЗС, продукти харчування і послуги зростають на 15−20%. Але зворотного шляху цей процес немає. Ціни так і залишаються на тому ж рівні. Якщо і знижуються, то набагато пізніше.

При цьому експерт не бачить причин для різкого коливання цін. Проте казати, що стала тенденція буде на зниження, теж не може.

«Будемо дивитися, як буде себе поводити гривня, як будуть себе поводити податкові органи і як буде себе поводити європейський ринок. Це три чинники, які досить серйозно впливають на ціноутворення в Україні», — резюмував він.

Як відомо у березні в Україні помітно подешевло лише одне пшеничне борошно, а решта продуктів або зростала в ціні, або залишалася на стабільному рівні. Експерти пояснили, чому не варто очікувати зниження цін на продукти.

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