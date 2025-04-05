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Гроші

ФОПам не можна продавати товар через «Нову пошту» без виконання однієї умови

15:24 5 квітня 2025
«Нова пошта»

Українські ФОПи продовжують знаходити способи обходити податки, розмір яких зростає або, можливо, зростатиме. На цей раз йдеться про відправку товару «Новою поштою» з подальшою оплатою його у поштовому відділенні готівкою. Проте така дія незаконна і має оподатковуватись у 3 рази більше.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на пункт 128 Інструкції «Про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні», яка затверджена НБУ. Згідно з документом, порядок оплати отриманого «Новою поштою» товару повинен обов'язково проводитись через безготівковий розрахунок хоча б частково.

Так, надавач платіжних послуг зобов'язаний зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання. Видача готівки за переказом без відкриття рахунка для суб'єктів господарювання можлива тільки з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі). Готівку ж може отримувати тільки фізична особа.

Іншими словами, якщо ФОП отримає готівку за відправлений «Новою поштою» товар і про це стане відомо, він повинен буде сплатити податки як фізособа — 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. При цьому ФОП, скажімо, на 3-й групі єдиного податку сплачує лише 5-відсотковий податок та 1% військового збору. Щоправда, про отримання готівки можна і не повідомляти, тоді всі гроші ФОП залишає собі, але порушує Інструкцію НБУ.

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Законодавчо ж чек, що оформляється під час відправлення товару, має бути оформлений на всю суму товару із зазначенням суми передоплати (отриманої на рахунок) і суми післяплати, отриманої ФОП готівкою.

Раніше Мінфін заявляв про можливість зростання податків для малого бізнесу та скасування єдиного податку, але тільки якщо для цього виникнуть передумови.

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