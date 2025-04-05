ФОПам не можна продавати товар через «Нову пошту» без виконання однієї умови

Українські ФОПи продовжують знаходити способи обходити податки, розмір яких зростає або, можливо, зростатиме. На цей раз йдеться про відправку товару «Новою поштою» з подальшою оплатою його у поштовому відділенні готівкою. Проте така дія незаконна і має оподатковуватись у 3 рази більше.

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Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на пункт 128 Інструкції «Про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні», яка затверджена НБУ. Згідно з документом, порядок оплати отриманого «Новою поштою» товару повинен обов'язково проводитись через безготівковий розрахунок хоча б частково.

Так, надавач платіжних послуг зобов'язаний зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання. Видача готівки за переказом без відкриття рахунка для суб'єктів господарювання можлива тільки з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі). Готівку ж може отримувати тільки фізична особа.

Іншими словами, якщо ФОП отримає готівку за відправлений «Новою поштою» товар і про це стане відомо, він повинен буде сплатити податки як фізособа — 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. При цьому ФОП, скажімо, на 3-й групі єдиного податку сплачує лише 5-відсотковий податок та 1% військового збору. Щоправда, про отримання готівки можна і не повідомляти, тоді всі гроші ФОП залишає собі, але порушує Інструкцію НБУ.

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Законодавчо ж чек, що оформляється під час відправлення товару, має бути оформлений на всю суму товару із зазначенням суми передоплати (отриманої на рахунок) і суми післяплати, отриманої ФОП готівкою.

Раніше Мінфін заявляв про можливість зростання податків для малого бізнесу та скасування єдиного податку, але тільки якщо для цього виникнуть передумови.

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