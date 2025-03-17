Збільшення податків для ФОПів утричі: Мінфін роз'яснив власну ініціативу

У той час, як у березні українським ФОПам за порушення загрожують штрафи у розмірі до 240 тисяч гривень, у Міністерстві фінансів України задумалися про збільшення податків для малого бізнесу. А окрім ставок єдиного податку, планується ще й змінити кількість груп платників єдиного податку та скоротити перелік сфер, у яких вони можуть працювати.

ВІДЕО ДНЯ

Усі ці зміни містяться у Національній стратегії доходів України на період до 2030 року, про виконання якої минулого року звітувало Міністерство фінансів України. Відповідно до стратегії, у діяльність ФОПів справді пропонується внести чимало змін, які навряд чи сподобаються українському малому бізнесу.

Зокрема, пропонується таке:

- поступово підняти єдиний податок для юросіб на 3-й групі єдиного податку до звичайної ставки ПДФО — до 18%, а через 3 роки перехідного періоду зовсім скасувати єдиний податок для компаній;

РЕКЛАМА

- об'єднати 2-гу та 3-тю групи єдиного податку та встановити ставку оподаткування залежно від роду діяльності від 3% до 17% (сьогодні максимум 5% єдиного податку та 1% військового збору);

- платникам єдиного податку 1 групи буде обмежено види діяльності.

У самому Міністерстві фінансів спростували наявність таких планів, наголосивши, що законодавчі зміни щодо спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватись лише після того, як будуть виконані передумови для такої реформи. А це станеться не раніше року, наступного за тим, у якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних та доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їхніх рахунках у банках.

РЕКЛАМА

«Цей процес проходитиме публічно й потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом та всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни буде розглядати й ухвалювати Верховна Рада», — наголосили в Мінфіні України.

Тим часом, попри війну та зростання податків наприкінці 2024 року, загалом нові ФОПи в Україні за три роки відкривалися частіше, ніж закривалися.

180

Читайте нас у Facebook