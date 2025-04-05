Боляче жити в країні, яку хочуть убити: Олена Зеленська, Софія Ротару, Артем Пивоваров і багато зірок відгукнулися на обстріл росією Кривого Рогу

У п'ятницю, 4 березня, росія вдарила балістичною ракетою по житловому масиву Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули мирні мешканці, в тому числі 9 дітей. Чергова трагедія глибоко вразила українське суспільство. Не стримали емоції й українські знаменитості.

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Однією з перших на обстріл Кривого Рогу відгукнулася перша леді Олена Зеленська, для якої місто являється рідним.

«Мій рідний Кривий Ріг. Серед тих, кого вбила росія, знову діти. Всім серцем співчуваю рідним. Діти мають бути надією, а не мішенню. Так живе цивілізований світ. Але не країна-терористка», — написала вона.

Відомий співак Артем Пивоваров поділився відео з наслідками російського удару по Кривому Рогу та заявив, що ніколи не пробачить росіянам.

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«Кривий Ріг. Житловий квартал. 14 загиблих, 6 дітей, понад 50 травмованих. Не пробачимо!» — написав він.

Народна артистка України Софія Ротару, яка рідко спілкується у соцмережах та майже не коментує війну в Україні, порушила мовчанку. Співачка вирішила висловити співчуття жителям Кривого Рогу.

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Співачка alyona alyona звернулася до міжнародної авдиторії, показавши, що переживають українці через жорстокість росіян.



"6 дітей загинули в результаті удару по Кривому Рогу. Сьогодні ввечері російська федерація завдала удару балістичними ракетами по житловому кварталу Кривого Рогу. Наразі відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей! Рятувальна операція все ще триває. Кількість жертв постійно зростає. Світ має побачити ціну, яку українці платять за свою свободу!" - написала вона.



Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво теж показав наслідки ворожого удару та підтримав постраждалих: «Вечір пʼятниці. Діти гуляють в парку, люди сидять в кавʼярнях і БʼЄ БАЛІСТИКА! Немає слів, немає злості. Одна біль та ненависть. Це просто якесь пекло. Нескінченне пекло. Тримайтеся!»

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Балерина Катерина Кухар опублікувала повідомлення англійською мовою, в якому розповіла світові про черговий злочин росії.

«Вони просто проживали ранок. А тепер їхні ліжка пусті. А серця їхніх матерів зламані назавжди», — зауважила вона.



Артистка Настя Каменських дала розголос черговій ворожій атаці, репостнувши відповідний допис президента.

Як повідомляли «ФАКТИ», у п'ятницю, 4 квітня, російські війська двічі атакували Кривий Ріг. Спочатку окупанти вдарили по місту балістичною ракетою «Іскандер-М». Вона вибухнула у повітрі та вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика, прямо по житлових будинках спального району. Багато людей загинули, зокрема 9 дітей, ще десятки отримали поранення. Пізніше ворог атакував Кривий Ріг дронами. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення. Загалом через два обстріли 68 людей у місті постраждали, ще 19 загинули. У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими.

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