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Частині пенсіонерів почали блокувати банківські картки — що відбувається

17:56 5 квітня 2025
Банківські картки пенсіонерів блокують, фото з відкритих джерел

Останнім часом почастішали повідомлення про те, що пенсіонерам у різних областях почали блокувати банківські картки — при тому, навіть тим, у кого пенсія суттєво збільшилась протягом кількох останніх місяців.

Втім, ніякого секрету у блокуванні карток немає, запевняє видання «На пенсії».

Річ у тому, що не всі пенсіонери постійно користуються банківською карткою. Виплати можуть бути призупинені, якщо не користуватися карткою понад 6 місяців.

Ризик призупинення виплат стосується всіх пенсіонерів, які не здійснюють жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком.

Найчастіше це трапляється у випадках, коли люди накопичують кошти на картці, не витрачаючи їх.

Або пенсіонери перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, де немає доступу до банківських послуг.

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Щоб уникнути блокування, варто періодично здійснювати хоча б мінімальні операції, наприклад:

- поповнювати мобільний рахунок.

- робити невеликі перекази на іншу картку (навіть у розмірі кількох гривень).

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Якщо ж протягом 6 місяців карткою не користуватися, банк блокує її та передає інформацію до Пенсійного фонду України. У такому разі всі накопичені кошти заморожуються.

Щоб повернути доступ до пенсії, потрібно звернутися до відділення ПФУ та подати відповідну заяву. Також можна пройти відеоверифікацію.

Якщо ж пенсіонер виїхав на постійне місце проживання за кордон, у 90% випадків пенсія більше не нараховується. Про це обов’язково слід повідомити Пенсійний фонд.

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) кожні 6 місяців передбачена обов’язкова ідентифікація. Якщо її не пройти, картку також можуть заморозити.

Втім, якщо пенсіонер має поважні причини, чому не користувався карткою, і вкаже їх у заяві до ПФУ, виплати буде відновлено. Частину грошей можна отримати одразу, а решту — поступово разом із щомісячною пенсією.

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Ми також розповідали, що скоро в Україні розпочне діяти нова програма підтримки деяких категорій населення, в рамках якої можна буде отримати до 20 тисяч гривень. Йдеться про людей, які постраждали внаслідок війни.

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