Частині пенсіонерів почали блокувати банківські картки — що відбувається
Останнім часом почастішали повідомлення про те, що пенсіонерам у різних областях почали блокувати банківські картки — при тому, навіть тим, у кого пенсія суттєво збільшилась протягом кількох останніх місяців.
Втім, ніякого секрету у блокуванні карток немає, запевняє видання «На пенсії».
Річ у тому, що не всі пенсіонери постійно користуються банківською карткою. Виплати можуть бути призупинені, якщо не користуватися карткою понад 6 місяців.
Ризик призупинення виплат стосується всіх пенсіонерів, які не здійснюють жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком.
Найчастіше це трапляється у випадках, коли люди накопичують кошти на картці, не витрачаючи їх.
Або пенсіонери перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, де немає доступу до банківських послуг.
Щоб уникнути блокування, варто періодично здійснювати хоча б мінімальні операції, наприклад:
- поповнювати мобільний рахунок.
- робити невеликі перекази на іншу картку (навіть у розмірі кількох гривень).
Якщо ж протягом 6 місяців карткою не користуватися, банк блокує її та передає інформацію до Пенсійного фонду України. У такому разі всі накопичені кошти заморожуються.
Щоб повернути доступ до пенсії, потрібно звернутися до відділення ПФУ та подати відповідну заяву. Також можна пройти відеоверифікацію.
Якщо ж пенсіонер виїхав на постійне місце проживання за кордон, у 90% випадків пенсія більше не нараховується. Про це обов’язково слід повідомити Пенсійний фонд.
Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) кожні 6 місяців передбачена обов’язкова ідентифікація. Якщо її не пройти, картку також можуть заморозити.
Втім, якщо пенсіонер має поважні причини, чому не користувався карткою, і вкаже їх у заяві до ПФУ, виплати буде відновлено. Частину грошей можна отримати одразу, а решту — поступово разом із щомісячною пенсією.
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