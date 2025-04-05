Міхаель Шумахер став дідусем (фото)

Легендарний гонщик Формули-1 Міхаель Шумахер, який отримав у 2013 році тяжку травму голови під час катання на лижах в Альпах і відтоді не з'являвся на публіці, став дідусем, повідомляє Bild.

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Дочка 56-річного німця, 28-річна чемпіонка світу з кінного спорту Джина-Марія вперше стала мамою, народивши у Швейцарії дівчинку та повідомивши про поповнення у сім'ї в соцмережах.

«Ласкаво просимо у світ, Міллі. Народилася 29 березня. Наші серця сповнені як ніколи. Ми безмірно благословенні тим, що ти є в нашому житті», — підписала дочка Шумахера знімок, на якому зображено три руки.

Додамо, що батько дитини — 28-річний Єн Бетке, син англійського менеджера та німецької професорки. Пара, яку поєднує любов до коней, разом уже вісім років. У вересні минулого року Джина та Єн відгуляли весілля у сімейному маєтку Шумахеров на Мальорці, а у грудні донька семиразового чемпіона Формули-1 оголосила про вагітність .

Джина-Марія із чоловіком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат Міхаеля Шумахера зізнався, що він гомосексуаліст.

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