Податкова «навісила» на мобілізованих ФОПів багатомільйонні борги: у чому причина

У 20 числах березня завершився термін чергового внесення авансових платежів єдиного податку та військового збору для ФОПів 1 та 2 груп (2862,4 грн та 4160 грн відповідно). Тим часом у податковій службі повідомляють, що на сьогодні у трьох тисяч фізосіб-підприємців накопичилася заборгованість у розмірі 30 мільйонів гривень. І ці підприємці — військовослужбовці.

ВІДЕО ДНЯ

З огляду на це, Державна податкова служба України запроваджує комплекс заходів щодо врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та ветеранів. Як повідомив керівник ДПС Руслан Кравченко, наразі ФОПи 1−2 груп мають щомісячно авансом сплачувати єдиний податок і військовий збір.

Щоб уникнути автоматичних нарахувань, слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Проте, під час служби підприємець навряд чи згадує про податки, а через це що виникає податковий борг.

«Вони (мобілізовані ФОПи. — Авт.) можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко. Вже визначили конкретні заходи, щоб допомогти підприємцям, які стали на захист країни», — зазначив Кравченко.

РЕКЛАМА

Так, наразі податківці напрацьовують зміни до законодавства щодо збільшення терміну подання заявки.

А регіональні відділення ДПС отримають переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Регіональні податківці відпрацьовуватимуть кожну таку історію.

Також, за словами Кравченка, впродовж квітня мобілізовані ФОПи та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у Національній стратегії доходів України на період до 2030 року містяться положення щодо збільшення податків для малого бізнесу, зміни кількості груп платників єдиного податку та скорочення переліку сфер, у яких вони можуть працювати.

Фото Pixabay

193

Читайте нас у Facebook