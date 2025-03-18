Малий бізнес платить податків більше, ніж до війни, але цього мало: скільки ФОПи заплатять у березні

Попри зростання податків для бізнесу на спрощеній системі оподаткування, ФОПів в Україні, як і раніше, реєструється більше, ніж закривається. При цьому й доходів до держбюджету від бізнесу на єдиному податку надійшло значно більше, ніж до війни.

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Так, як повідомляє «Економічна правда», 2024 року українські ФОПи заплатили 55,14 млрд грн податків, що на 59% більше, ніж 2021-го. Левова частка цих платежів — майже 45 млрд грн — припала на ФОПи третьої групи єдиного податку.

При цьому найбільші відрахування єдиного податку зробили ФОПи, зареєстровані у Києві (12,24 млрд грн), у Львівській (5,09 млрд грн) та Дніпропетровській (4,69 млрд грн) областях. До війни на другому місці зі сплати єдиного податку були ФОПи Харківської області, але, навіть будучи в ранзі прифронтового регіону, малий бізнес області сплатив на 1,05 млрд грн більше, ніж 2021-го.

Тим часом у Державній податковій службі нагадують, що 20 березня є кінцевою датою внесення авансових платежів єдиного податку та військового збору для ФОПів 1 та 2 груп. Після зміни у законодавстві податки цих груп становлять:

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1 група — єдиний податок 302 гривні 80 копійок, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень та військовий збір у 800 гривень, разом: 2862,4 грн;

2 група — 1760 гривень ЄСВ, 1600 гривень єдиний податок та 800 гривень військовий збір, разом: 4160 грн.

Тим часом у планах Міністерства фінансів України реформа системи єдиного податку, зокрема поступове зростання податків для підприємців. Щоправда, навіть приблизні терміни подібних нововведень поки що невідомі.

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