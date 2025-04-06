Регулярно відвідував дитячі будинки та школи: британський волонтер, який працював в Україні, виявився раніше судимим педофілом

В Україні, де на лаву підсудних відправився чоловік, який неодноразово гвалтував 10-річну дівчинку, в одній із міжнародних організацій працював британський волонтер, який на батьківщині сидів у тюрмі за сексуальні злочини проти дітей.

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Як пише видання The Telegraph, чоловіка взяли в організацію, що працює з дітьми та родинами, які потерпіли від російської агресії, без особливих перевірок. Йдеться про 52-річного чоловіка, який назвав себе Джеком Морганом. Він перебуває в Україні з 2023 року. З'ясувалося, що пан Морган щомісячно отримував 500 фунтів стерлінгів та користувався автівкою з пічкою для піцци одного з фондів, на якій їздив до місць, де перебували діти.

За даними видання, деякі підозри щодо цього чоловіка виникли в гуманітарній спільноті Львову. Він розповідав про збір грошей на ЗСУ, про те, що вступивши до Іноземного легіону… Співбесідники видання зауважили, що справжню особу вперше розкрили у груповому чаті львівської волонтерської спільноти влітку минулого року і тоді «розпочалося пекло».

А у лютому минулого року Моргана звільнили, у фонді заявили, що нічого не знали про його судимість. А журналісти встановили, що чоловіка у Великобританії судили за порушення наказів щодо захисту дітей, винесених 6 років тому. Тоді його звали Лі Каллаган. Свого часу чоловік був арештований за підозрою у контакті з відомим педофілом у спробі сексуального насильства над дитиною.

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Чоловіка визнали винним у зберіганні зображень жорсткого поводження з дітьми, ув'язнили на два роки та заборонили виїжджати за кордон без попередження поліції протягом 10 років. Журналісти наводять слова Мартіна Ладлоу з Національного агентства з боротьби зі злочинністю, який після винесення вироку «Моргану» сказав: «У його спілкуванні з іншими стало зрозуміло, що Каллаган був небезпечною людиною, яка хотіла жорстко поводитися з дітьми».

Стверджується, що «волонтер» досі перебуває в Україні. Останнім часом він жив у квартирі українки — мами двох дітей, з якою у «Моргана» були романтичні стосунки. Але він покинув це місце перебування.

Нагадаємо, що на Полтавщині було затримано чоловіка, який згвалтував та вбив 12-річну дівчинку.

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Фото із сайту telegraph.co.uk

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