Гвалтував та фотографував: у Полтаві літній педофіл викрав та вбив 12-річну дівчинку

Чергового педофіла, який згвалтував та вбив дівчинку, судитимуть на Полтавщині.

За даними обласної прокуратури, 57-річному мешканцю обласного центру інкримінують сексуальне насильство, зґвалтування та вбивство, скоєні стосовно двох малолітніх дівчаток. Також чоловіка звинувачують утому, що він виготовляв та зберігав дитячу порнографію, повторну примушуючи брати участь в її створенні малолітніх. Ще серьйозніші звинувачення — у викраденні та умисному вбивстві малолітньої дитини, вчинене з метою приховати інше кримінальне правопорушення.

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«За даними слідства, у травні 2024 року ввечері чоловік побачив на одній із вулиць Полтави 12-річну дівчинку. Заманив її до свого автомобіля, привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону. Уранці він вивіз дитину за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і закидав гіллям», — повідомляють в прокуратурі.

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Фото прокуратури

Правоохоронці, які розслідували злочин, під час обшуку у підозрюваного знайшли фотографії, на яких фігурувала інша дівчинка. Виявилося, що педофіл знімав оголеною 9-річну онуку своїх знайомих. Цей злочин він вчинив влітку 2023 року.

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Раніше педофіла затримали на Дніпропетровщині — чоловік згвалтував 8-річну дівчинку. Слідство з'ясувало, що 36-річний чоловік зайшов у під’їзд будинку з двома дітьми — хлопчиком та дівчинкою. Він представився лікарем та зайшов до їхньої квартири. Пропросивши 7-річного хлопчика вийти до іншої кімнати, він згвалтував його сестричку.

Фото прокуратури

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