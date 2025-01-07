Неодноразово ґвалтував 10-річну дівчинку: на Одещині затримали педофіла

На Одещині, де під час нічного нальоту шахедів було поранено дітей, 38-річний збоченець неодноразово гвалтував 10-річну дівчинку, з якою цілеспрямовано познайомився в Telegram. Аби зблизитися з нею, чоловік представився 12-річним хлопцем.

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У ході спілкування він надсилав дитині зображення та відеопродукцію порнографічного характеру, а далі почав вмовляти її зустрітись особисто.

Отримавши згоду від потерпілої, зловмисник тричі організовував зустрічі у віддалених, безлюдних місцях, де неодноразово вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру, повідомили у прокуратурі Одеської області.

Після викриття злочину чоловіку повідомили про підозру у розповсюдженні порнографії, домаганні та сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 156−1 та ч. ч. 4, 6 ст. 153 КК України). Також з'ясувалося, що в Уманському міськрайонному суді Черкаської області вже розглядається обвинувальний акт щодо скоєння фігурантом аналогічних злочинів.

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також «ФАКТИ» писали, як на Сумщині покарали двох чоловіків, які роками ґвалтували дівчинку з інвалідністю. Вони виявилися батьком та дядьком своїй жертві.

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Фото Pixabay

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