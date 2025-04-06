Помер найстаріший чемпіон зимових Олімпійських ігор (фото)

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів Хейккі Хасу помер у віці 98 років, повідомляє газета Iltalehti. За життя фін був найстарішим із переможців зимових Олімпіад. Раніше не стало найбільш вікового українського олімпійського чемпіона.

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Хейккі Хасу виграв золоту медаль у лижному двоборстві на Олімпійських іграх 1948 року та срібну 1952-го. На тих же Іграх-1952 він став чемпіоном у лижній естафеті 4×10 км.

Хейкку Хасу ніс прапор Фінляндії на церемонії відкриття Олімпійських ігор 1952 року в Осло

Знаменитого лижника двічі — 1948-го та 1950-го — визнавали спортсменом року у Фінляндії. Після завершення спортивної кар'єри Хасу працював у сфері сільського господарства, займався політикою і двічі (у 1962 та 1967 роках) обирався до фінського парламенту. 2014 року його ім'я внесли до Зали спортивної слави Фінляндії.

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Після смерті фіна найстаршою чемпіонкою зимових Олімпійських ігор стала австрійська гірськолижниця Труде Йохум-Байзер (їй 97 років), а серед чоловіків — канадський бобслеїст Пітер Кірбі (93 роки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла найстаріша у світі олімпійська чемпіонка, яка жила за підробленими документами.

Фото iltalehti. fi

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