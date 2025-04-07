Городниця з Одеси підказала засіб, від якого петунії квітнуть «як скажені», а аграрій з Київщини показав, як пересаджує бегонії

Поки автор каналу «Корисне ТВ» рятує плодові дерева від заморозків, його колеги теж не сидять без діла.



Так, відома городниця з Одеси розповіла, як потрібно доглядати розсаду петуній, щоб вони радували шапкою гарних квітів.

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За її словами, щоб петунії нагадували пишні хмари усе літо, потрібно застосовувати копійчаний засіб, завдяки якому утворюється велика кількість бутонів.

Жінка зазначила, що використовує таке підживлення вже близько 10 років, а її петунії квітнуть «як скажені».

Й диво-засобом виявилася борна кислота. Бор стимулює закладку великої кількості бутонів під час росту стебла.

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Для приготування розчину потрібний пакетик борної кислоти вагою у 10 грамів. Він коштує десь

приблизно 17 грн. Препарат розчинити у 500 мл гарячої води. Температура води повинна бути

45−50 градусів. У холодній воді борна кислота розчиняється дуже погано, осідають кристали. Тож розчин може бути непридатним для використання.

Після цього взяти 100 мл розчину й розвести його у 10 літрах звичайної води. Така концентрація підходить як для оприскування петуній з пульверизатора, так і для кореневого підживлення.

Підживлювати можна один раз на 10 днів.

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Якщо на кущі петунії стає мало бутонів, листя блідніє, потрібно негайно вжити заходів з порятунку рослини, бо цей стан називається хлороз.

Для цього розвести 10 крапель лимонного соку в 1 л води і щедро полити. Крім того, квітки петунії, які вже відцвіли, потрібно прибирати, щоб рослина не витрачала сили на визрівання насіння, а активно формувала нові бутони.

Водночас аграрій з Київщини Валерій показав процес пересадки бегоній в касети більшого об'єму. При цьому він вказав, що квітам на відео виповнилося 50 днів (їх сіяли у лютому).

Раніше ми публікували поради досвідченого аграрія, який розповів, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах.

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