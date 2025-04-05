Розсада оживе на очах після цієї обробки: аграрій порадив, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах

Весна вже йде повним ходом. Й городники починають весняні роботи, готують розсаду, яку дуже скоро доведеться пересаджувати у відкритий ґрунт.

Але поки що рослини знаходяться у теплиці або вирощуються у кімнаті, їм потрібно допомогти набратися сил й наростити кореневу систему.

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Фермер з Київщини Валерій розповів, як провести обробку розсади, яка вирощується в кімнатних умовах.

За його словами, вже за декілька днів після проведення такої обробки буде видно результат.

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«При вирощуванні рослин у кімнатних умовах розсада часто зазнає стресу, навіть якщо ми доглядаємо за нею з усією любов'ю. А стрес уповільнює ріст, ослаблює імунітет та може спричинити пожовтіння, витягування або чи навіть загибель паростків», — зазначив аграрій.

Причини стресу, за його словами, можуть бути різні — нестача природного світла, перепади

температури, сухе повітря, пікірування, перезволоження або пересушування ґрунту.

Також погано впливає на зростання дефіцит мікро або макроелементів.

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Щоб допомогти рослинам швидше адаптуватися та відновити сили, потрібно використовувати антистресові препарати, стимулятори росту на основі амінокислот та вітамінів. Для цього підійдуть як імпорті препарати, так і препарати вітчизняного виробництва, які чудово справляються з поставленою метою.

Як відомо, при стресі рослина переходить в економний режим розвитку, уповільнюється дихання, закриваються продихи, знижується синтез білків, порушується фотосинтез і як наслідок в майбутньому зменшується врожай.

Валерій зазначає, що при кімнатному вирощуванні розсади найбільше важко регулювати і дати рослинам потрібне природне освітлення. Ніякі лампи не можуть повною мірою замінити сонце, тому в рослинах порушується фотосинтез. Рослина починає витягуватися, на ній з'являються жовті плями, підсихають краєчки листа.

Антистресові препарати допомагають рослині відновити гарне протікання фотосинтезу. Розсада перестає тягнутися, жовтіти. Вона покращує свій зовнішній вигляд.

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Валерій показав, як проводить підживлення рослин препаратом «Мегафол». Для приготування розчину в 1 літрі води потрібно розчинити 25 мл препарату.

Потім розпилити препарат по листу з пульверизатора. Така обробка суттєво покращить розвиток рослин.

Раніше аграрій показав, як він проводить перше весняне підживлення полуниці.

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