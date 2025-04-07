Так чекала: колишня учасниця «Холостяка» вийшла заміж

Одна з найяскравіших учасниць дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Марина Голд з села Катеринівка Харківської області, вийшла заміж. Дівчина ще на початку повномасштабного вторгнення поїхала до США, де пробувала себе у різних професіях. Відомо, що в Україні Марина працювала косметологом.

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Майже рік тому колишня учасниця «Холостяка» повідомила, що закохалася, а на початку квітня вона стала дружиною. Про це Марина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та розмістила відео з церемонії, яка пройшла в Малібу. Її коханий — українець, який давно живе у Америці.

«Сімʼя Доманецьких 04.04.2025, — написала Марина. - І ось я у фаті та білому платті стою у Малібу на чудовому заході сонця. Переді мною… моя рідна душа. Я на тебе так чекала. Сльози на очах. Тепер ми родина! Ми так мріяли…»

Першими Марину привітали колишні учасниці 12-го сезону, які також зараз знаходяться у Америці.

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«Счастья молодым», — написала фіналістка «Холостяка» Олександра.

«Поздравляю вас, — розчулилася Вікторія Варлей. — Крошка, мы теперь годовщину будем праздновать вместе)) у нас тоже свадьба 4.04».

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«Ви такі гарні! - зауважили у коментарях. — Щастя!!! Любові!!! Великої Родини».

«Вітаюююю, бажаю завжди бути найщасливішою дівчиною», — побажали Марині.

Раніше переможниця «Холостяка» розірвала стосунки з коханим.

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