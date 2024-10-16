Коли не чекаєш: колишня героїня «Холостяка» показала свого коханого

Одна з найяскравіших учасниць дванадцятого сезону «Холостяка», косметологиня з села Катеринівка Харківської області Марина Голд, вперше показала свого обранця. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення дівчина живе у Америці і активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Марина виклала світлини, зроблені на фоні відомого гірського озера Тахо, на яких позує поруч з молодим чоловіком, ніжно його обіймаючи.

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«Все приходить, коли не чекаєш, — написала дівчина. — Так не вистачало Тахо в цьому році, і ми встигли його відвідати».

Мережа відразу зреагувала на пост Марини у коментарях, вітаючи пару.

«Хлопцеві дуже пощастило! — написала ще одна колишня учасниця „Холостяка“ Надін. — Ти — справжній скарб».

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«Які гарні!» — зауважила відома блогерка Анна Олицька.

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«Який файний легінь, а Марішка — Агонь, як завжди, — відмітили підписники. — До речі, природа — не відірвати очей».

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«Вам личить закоханість, — поділилися враженнями. — Вона робить жінку щасливою. Щастя вам, взаємної любові, довіри та всього самого найкращого у житті».

Нагадаємо, Маріна Голд залишила дванадцятий сезон шоу за крок до фіналу і відверто розповіла «ФАКТАМ» про подробиці проєкту.

Раніше мережа вибухнула від припущень, хто з зірок прийме участь у тринадцятому сезоні «Холостяка».

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