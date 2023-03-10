«Моя вага ніколи не була такою»: учасниця шоу «Холостяк-12» шокувала зізнанням

Одна з найяскравіших учасниць дванадцятого сезону проекту «Холостяк» Марина Голд після початку повномасштабного вторгнення переїхала до США. Нагадаємо, Марина залишила проект за крок до фіналу, зізнавшись у почуттях до головного героя Алекса Топольского. Але після завершення шоу пара більше не зустрічалася, незважаючи на те, що Алекс також живе в Америці.

Марина досить відверто спілкується зі своїми шанувальниками у мережі Instagram, розповідаючи, з якими труднощами їй доводиться стикатися. Дівчина не приховує, що переїзд до Америки став для неї стресовим. На фоні постійних нервових зривів — сім’я Марини залишилась в Україні, в Харківській області — дівчина стала набирати вагу.

«Якщо ставитися до подій, що відбуваються, жахливо, зі страхом — тіло викидає купу гормонів на «порятунок», — ділиться Марина у мережі. — Але якщо це тільки новини … і ти нічого не можеш зробити або змінити, то це все накопичується в тобі комом.

І я впевнена на мільйон відсотків, що причини зайвої ваги ТІЛЬКИ у нас у голові".

Дівчина каже, що спокійне ставлення до всього для неї «мастхев» останніх кількох років.

«Мій біль, звичайно, зараз це зайва вага, — пише Марина. — Я дійсно відчуваю себе некомфортно, і останні 7 років моя вага ніколи не була такою. Я вірю, що це результат захисту мого тіла, так спрацювала психосоматика… Якщо ми не можемо впливати на події, потрібно вчитися контролювати ставлення. А якщо вже пішли емоції на ситуацію, що склалася — давати їм вихід. Не блокувати в собі».

«Холостячка» зараз практикує нові методи пізнання себе і заново вчиться «домовлятися зі своїм тілом через любов і прийняття».

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