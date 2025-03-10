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«Мені боляче, мені страшно»: переможниця «Холостяка» розірвала стосунки з коханим

17:54 10 березня 2025
Катерина Лозовицька з коханим

Переможниця дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Катерина Лозовицька вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина повідомила, що після двох років спільного життя розірвала стосунки з коханим. Відомо, що Катерина та Володимир познайомились у Польщі, де на той момент жив хлопець. Вони багато подорожували, а на початку 2025 року повернулися до України.

«Ми більше не разом, — написала Катерина. — Я неймовірно вдячна цій людині за всю турботу, любов та тепло, що вона мені подарувала. За те, що показала, якими можуть бути здорові стосунки, яким може бути ставлення до жінки, якою може бути дружба у стосунках. З ним я зрозуміла, що таке справжня відданість і як це — відчувати спокій поруч.

Це були прекрасні два роки. Ми пройшли дуже багато всього пліч-о-пліч. Ми рідні люди. Проте, на жаль, іноді шляхи розходяться, і ніхто в цьому не винен. Так сталося і в нашому випадку".

Катерина зізналася, що поміж ними немає бруду, образ чи зрад.

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«Мені боляче, мені сумно, мені страшно, — написала дівчина. — Проте це життя, і так буває».

На допис Лазовицької відреагували підписники, для яких це зізнання стало шоком.

«Як??? — була вражена дружина ведучого „Холостяка“ Христина Решетнік. — Та ну ні — все ж було прекрасно».

«Я вірила у ваше кохання, дуже прикро», — поділилися інші почуттями.

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«Думаю, Катя його дуже любила, але чекала від нього конкретних дій, типу заручини, шлюб і т.д. Він був, скоріше всього, ще не готовий до сімʼї, а у Каті інші цінності», — припустили у коментарях.

Нагадаємо, романтичні стосунки між Катериною та Холостяком Алексом Топольським не витримали випробувань

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