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Шоу-бізнес

Наполягають лікарі: Ірина Білик назвала причину скасування концертів

14:52 21 березня 2025
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка розказала про стосунки з чоловіками, змушена була відмінити заплановані концерти. Про це артистка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, зараз Ірина знаходиться у великому турі містами України. Два концерти, які мали відбутися у Одесі та Черкасах, скасовані. Ірина повідомила причину, чому це відбулося.

«На превеликий жаль, змушена повідомити, що мої найближчі концерти в Одесі та Черкасах доведеться перенести через поганий стан мого здоров’я, — повідомила Білик. — Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне — на тому наполягають лікарі! Усі квитки залишаються дійсними на нові дати, які ми оголосимо найближчим часом.

Буду вдячна, якщо ви збережете свої квитки, адже я обов’язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом…

Я дуже ціную вашу підтримку і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, улюблена Одеса та Черкаси! Дякую, що залишаєтесь зі мною!"

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Шанувальники підтримали Ірину у коментарях та побажали скорішого одужання.

«Ірино, ми у Львові відчували, що ви захворіли, але дякуємо вам за незабутній вечір, — поділилися враженнями. — Бажаю вам швидкого одужання та успішного продовження туру».

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«Одужуйте скоріше, — побажали у мережі. — Так чекав 25 березня, моя мрія вас побачити! До зустрічі після одужання».

Раніше колишнього чоловіка зрадниці Лорак запідозрили у романі з популярною співачкою.

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