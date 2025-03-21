«Сидіти» не буде: суд виніс рішення у скандальній справі екснардепа Кормишкіної

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні колишньої народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Кормишкіної та її чоловіка, яка передбачає умовний термін. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише «Українська правда».

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«21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишнім народним депутатом та її чоловіком — ексдепутатом облради. Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366−2, ч. 1 368−5 КК України, а її чоловіка — ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366−2 КК України», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні відомства не вказані імена, але за даними джерела «Української правди» йдеться про Кормишкіну та її чоловіка.

Так, вироком суду Кормишкіній призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

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Її чоловіку Юрію призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив цих людей від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також Кормишкіну зобов’язали перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кормишкіну взяли на поруки два відомих політики.

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