З України до росії постачали сировину для виробництва «Іскандерів»: СБУ затримала підручних російського олігарха Дерипаски (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів». Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії рф. У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії „Глухівський кар’єр кварцитів“ та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф», — йдеться у повідомленні.

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За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

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«З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу „Іскандер“. Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику — куратору — повідомлено про підозру за двома статтями.

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Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Франції було заарештовано вілли Дерипаски.

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