Знаменитий ексодноклубник Буффона та Каннаваро помер у 47 років на дні народження (фото, відео)

Знаменитий ексфутболіст збірної Колумбії Хорхе Боланьо, який грав у «Пармі» разом із володарем «Золотого м'яча» Фабіо Каннаваро та легендарним воротарем Джанлуїджі Буффоном, помер у 47 років від серцевого нападу. Трагедія сталася на очах його родини під час святкування дня народження родича, повідомляє Eltiempo.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній опорний півзахисник насамперед був відомий за виступами у зірковому складі «Парми» у 1999—2007 роках, з якою колумбієць виграв Кубок Італії-2002.

У складі «Парми» Хорхе Боланьо (крайній праворуч у першому ряду) грав з такими зірками футболу, як Ліліан Тюрам, Фабіо Каннаваро, Ернан Креспо та Джанлуїджі Буффон

«Хорхе був незабутнім другом та товаришем по команді, постійним учасником роздягальні видатних чемпіонів. Ми грали і перемагали разом у золоті роки великої „Парми“. На полі він бився, не шкодуючи себе, а за його межами я з теплотою згадую його доброту і людяність, які зробили його прикладом для всіх. Ми завжди будемо тебе пам'ятати, спочивай с миром, мій друже», — зреагував на смерть колишнього одноклубника Джанлуїджі Буффон.

РЕКЛАМА

Також дворазовий чемпіон Колумбії Боланьо виступав за колумбійські «Атлетико Жуніор» та «Кукута Депортува», італійські «Сампдорію», «Лечче» і «Модену».

У складі юнацької збірної Болівії (U17) футболіст став чемпіоном Південної Америки, а у футболці дорослої збірної країни (36 матчів, 1 гол) він грав на чемпіонаті світу 1998 року у Франції.

Після завершення кар'єри Хорхе Боланьо працював тренером у клубах нижчих дивізіонів чемпіонату Колумбії, а також входив до тренерського штабу збірної країни (U17).

До речі, за інформацією колумбійських ЗМІ, Боланьо ніколи не скаржився на здоров'я і буквально за кілька днів до смерті розмістив у соцмережах відео, де демонстрував, що він, як і раніше, з м'ячем на «ти».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст помер у 48 років.

Фото ФК «Парма»

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook