Коли десять років тому Китай погодився придбати 24 винищувачі Су-35 російського виробництва, більшість експертів передусім подумали про те, що Пекін купує літаки, щоб переробити їх. Бо ж добре відома схильність китайців до промислового шпигунства. Вони можуть вкрасти, купити чи копіювати чиюсь роботу та використовувати її у власних цілях.

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Ця угода була суперечливою. росія вже одного разу обпеклася Китаєм через угоду щодо Су-27 Flanker. У 1991 році Китай почав закуповувати дальній винищувач Су-27 (старший родич Су-35). Але росіяни були, м’яко кажучи, засмучені, коли Китай почав пропонувати на експорт J-11 місцевого виробництва, який нагадував Су-27 — літак, на виробництво якого китайці не мали ліцензії.

Російські ЗМІ висловлювали побоювання, що китайці скопіюють літак і продадуть його як свій. Так і сталося. Про це пише оглядач з питань національної безпеки видання 19fortefive, а також ворент-офіцер американського спецпризначення Стів Балестрієрі.

«У 2015 році Су-35 здійснив перше бойове завдання в Сирії. Невдовзі росія погодилася продати Китаю два десятки Су-35 за 2 мільярди доларів, — розповідає офіцер. — Метою Китаю ніколи не було повністю його копіювати. Такі компоненти, як двигуни Су-35, авіоніка та його потужна радіолокаційна система „Ірбіс“, не можуть бути перероблені досить швидко, щоб це було вартим уваги. Можливо, Китай використовував винищувач тимчасово, поки їхній літак J-20 не був повністю готовий».

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Балестрієрі сказав, що нове доповнення також сприятиме зусиллям Китаю щодо модернізації його поточних літаків Су.

Невидимий винищувач J-20 вважався ще одним прикладом крадіжки Китаєм, цього разу проти США. Але якщо вони купили Су-35 для негайного використання, незрозуміло, чому не купили більше, зазначає автор статті.

Су-35 — чудовий літак четвертого покоління. Він має можливість суперкрейсерського режиму. Але він не є літаком-невидимкою. росія рекламувала його як суперника для американських F-22. Але хоча це чудовий літак, відсутність у винищувача малопомітності є значним недоліком. Крім того, війна в Україні вдарила по репутації літака.

Попри значні зусилля з модернізації своєї армії, росіяни все ще діють так, ніби загальновійськові операції — це квантова фізика. По суті, вони повертаються до тактики радянських часів.

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Використання Су-35 в Україні не сприяє амбіціям росії продати ці літаки. Це також попередження для Китаю, який не воював з 1979 року. Якщо вони збираються купувати та виробляти зброю найвищого рівня, слід навчитися користуватися нею з великим пріоритетом.

Враховуючи схильність Китаю до крадіжки проектів інших країн, хто скаже, що вони не вибрали частини Су-35 для використання у своїй майбутній конструкції?

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у рф серйозні проблеми з виготовленням провідного винищувача.

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