Найсучасніший винищувач росії Су-57, який ЗСУ вперше вразили у червні 2024-го, розроблявся як відповідь американським F-22 та F-35. Попри амбіції москви виробництво літака, який в НАТО отримав кодове ім’я «Фелон», постає перед труднощами, пише видання 19FortyFive.

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Завдяки поєднанню передової авіоніки, хорошої маневровості та деяких характеристик малопомітності, Су-57 знаменує собою найбільш скоординовану спробу росії створити малопомітний винищувач. Але продаж «Фелона» іншим країнам буде важким завданням.

Хоча росія активно рекламує Су-57 як малопомітний винищувач, цей літак має кілька зовнішніх відмінностей у порівнянні з більш досконалими літаками п'ятого покоління. Як і F-35 і F-22, Су-57 зберігає своє озброєння всередині і, ймовірно, використовує радіопоглинальні матеріали для посилення своєї мало помітності. Однак, певні частини конструкції, зокрема сопла двигунів, а також деякі елементи обшивки літака, майже напевно є менш малопомітними, ніж у їхніх американських або навіть китайських колег.

Це може виявитися значною перешкодою в умовах жорсткої конкуренції з сучасними системами протиповітряної оборони. Попри постійні проблеми з виробництвом і закупівлями для своїх ВПС, росія продовжує рекламувати Су-57 як готовий до експорту в країни, які зацікавлені в придбанні винищувача п'ятого покоління, але не мають доступу до більш зрілих варіантів, таких як американський F-35.

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Нещодавно російські державні ЗМІ повідомили, що неназвана іноземна країна почне експлуатувати Су-57 вже цього року. Згодом повідомлялося, що Алжир став першою країною, яка придбала «Фелон».

Зовсім недавно росія запропонувала Су-57 для експорту в Індію. Цікаво, що винищувач був запропонований в рамках повної передачі технології. Тобто виробництво буде здійснюватися в Індії через потенційно повільне виробництво в росії.

Війна в Україні змусила російську оборонну промисловість зосередитися на задоволенні нагальних потреб. Хоча російський оборонний бюджет перебуває на історично високому рівні, небаченому з часів холодної війни, переважна більшість цього фінансування йде на підтримку бойових дій: на виробництво безпілотників, ракет, артилерійських боєприпасів, а також на грошові бонуси мобілізованим до армії. Це залишає мало місця для передових аерокосмічних проєктів. У порівнянні з цими пріоритетами, програма Су-57, як для експорту, так і для російських ВПС, є досить низьким пріоритетом.

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Незрозуміло, скільки Су-57 буде доступно для експорту і коли вони будуть поставлені. Попри оголошення про угоду з Алжиром, виконання цього контракту, не кажучи вже про інші, може виявитися складним завданням. У найближчій перспективі майбутнє Су-57 як життєздатної експортної платформи залишається під питанням.

Раніше авіаексперт розповів, чому росіяни модернізували літаки Су-34 під запуск «Кинджалів» та які це має недоліки.

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