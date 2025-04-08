Немає прощення: відомий шеф-кухар палко звернувся до мережі

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво, який вперше за довгий час побачився зі своєю сім'єю, звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку Ектор відреагував на терористичну атаку росіянами по Кривому Рогу, яка забрала життя двадцяти людей, девʼятеро з яких — діти. Шеф-кухар вчергове закликав не мовчати про воєнні злочини росіян і донатити на ЗСУ.

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«Коли ракета влучає в дитячий майданчик — це не помилка, — написав Ектор. — Це не війна. Це вибір. Усвідомлений, холодний, жорстокий. Вибір вдарити по найсвятішому. По тому, що не може захиститись. По дітях.

Це не про політику. І не про фронт.

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Це про те, що у 21 столітті у центрі Європи гинуть діти. Гинуть, бо хтось вирішив, що може це зробити. І залишитись безкарним.

Ми не маємо права звикати. Не маємо права мовчати. Бо кожне мовчання — це ще один дозвіл. Ще один по#тр*л.

Допомагайте армії. Донатьте. Поширюйте правду. Підтримуйте тих, хто тримає небо над нашими дітьми, тримає небо над нами".

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Підписники шеф-кухаря з різних країн висловили слова підтримки України.

«Я сьогодні плачу весь день, — написали у коментарях. — Все своє життя присвятила роботі з дітьми. Не можу спокійно дивитись на репортажі з похорон дітей. Немає прощення дітовбицям ні на землі, ні на небі».

«Гіркий біль, — відреагували у дописі. - Вічнеє Світло Ангелику… війна щодня вбиває дітей, жінок, Воїни — Захисники нас захищають..»

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«Як турок, я ненавиджу путіна і Трампа, — зізнався підписник. — Хай живе Україна».

Раніше відомий репер потужно звернувся до українців.

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