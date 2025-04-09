Єдиний раз, коли принцеса Діана публічно сказала принцу Гаррі «заткнутися»

Принцеса Діана, мати Вільяма та Гаррі, яка свого часу мріяла про спільне майбутнє з принцом Чарльзом, славилася своїм простим ставленням до материнства і, на відміну своїх попередниць, прагнула подарувати дітям не «королівське», а звичайне дитинство.

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Вона легко порушувала традиції: вибирала для синів школи ближче до будинку, водила їх на публічні заходи, дозволяла без побоювань за імідж насолоджуватися бургерами та піцою, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Її чоловік, тоді — принц, а тепер король Чарльз, у своєму дитинстві не знав такої свободи, але Діана наполягала: її діти мають побачити не лише офіційні прийоми, а й побувати у звичайнісіньких місцях, на кшталт Діснейленду чи McDonald's — як і тисячі інших британських хлопців. І хоча у вихованні принцеса дотримувалася максимальних послаблень для Вільяма та Гаррі, іноді терпіння закінчувалося навіть у неї.

Нещодавно в мережі завірусилося архівне відео, на якому якраз відбито один з таких моментів. Це були офіційні зйомки з леді Ді у Кенсінгтонському палаці. Її розмові раз у раз заважали сини, тому на мить вона заплющує очі, важко зітхає, кидає строгий погляд за камеру і суворо вимовляє: «Якщо увійдете — сідайте і мовчите. Дуже тихо».

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Щойно вона встигає почати фразу, як на задньому плані лунає сміх Гаррі. Діана, не втрачаючи самовладання, кидає: Гаррі, заткнися! — і повернувшись до інтерв'юера, з іронією визнає: «Я навіть не можу зв'язати двох слів [через них]». На що журналіст жартівливо відповідає: Що ж, це дуже важко. Тут з нами сидять дві абсолютно неможливі людини".

Не встигнувши відновити хід думки, Діана чує, як Вільям, не втрачаючи бадьорості, жартівливо смикає брата: «Точно. Гаррі, заткнися!», на що Діана, намагаючись не вийти з себе, коротко наказує: «Сядь. Просто сядь!»

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За секунду діти замовкають та інтерв'ю триває. У коментарях під цим роликом шанувальники аплодували принцесі за неймовірну витримку, а один із користувачів навіть написав: «Вона мама хлопчиків — а це особливий рівень майстерності».

Навіть у такій ситуації Діана змогла зберегти самовладання та не зірватися на юних пустунів. Проте нещодавно з'ясувалося, що Карл III серйозно шкодує, що не виховував синів суворіше. Про це стало відомо після виходу книги «Моя мати і я», присвяченої біографії короля.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл.



Фото: JOHN REDMAN/AP

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