Став відомим зміст листів принцеси Діани до молодого принца Чарльза: які були милі мрії про спільне майбутнє!

Весілля леді Діани Спенсер і тоді ще принца Чарльза, який зараз відомий як Чарльз III, було однією з найяскравіших подій минулого століття.

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Про це згадує колишній королівський дворецький Пол Баррелл, пише зарубіжне видання.

На жаль, підсумок усім відомий: прекрасна принцеса загинула в автокатастрофі, а її принц одружився зі своєю коханкою. Не секрет, що стосунки подружжя довго були прохолодними — Уельські лише виконували обов'язок перед Короною, зображуючи міцний шлюб у міру своїх сил.

Однак був момент, коли Діана справді намагалася розпалити пристрасть у цьому союзі.

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Вже у медовому місяці Ді зіткнулася з першими розчаруваннями у новоспеченому чоловікові. Вона хотіла проводити час із Чарльзом, уявляла романтичні вечори на яхті «Британія».

Своєю чергою, Чарльз взяв із собою у весільну подорож книги свого улюбленого філософа та художнє приладдя — усе те, що не цікавило його молоду обраницю.

Кажуть, що одного разу, коли Карл залишив мольберт без нагляду, Діана розбила вщент і його, та інші інструменти. Принцеса настільки була в розпачі через свої нездійснені мрії, що не змогла стримати емоцій.

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«Вона ненавиділа його безглузді книги і ображалася, що він вважає за краще уткнутися в одну з них, а не сидіти і розмовляти з нею. Їй не подобалося, що він годинами сидить за мольбертом, і вони часто сварилися», — розповідала королівський біограф Пенні Джунор.

Бачила Діана і те, що місіс Камілла Паркер-Боулз нікуди не зникла із життя її чоловіка. Сам Чарльз стверджував, що аристократка залишається для нього добрим другом і не розумів, чому дружина так істерить із цього приводу. Тільки потім Діана розповість у своїх мемуарах, що ніколи не вірила у припинення інтимного зв'язку між чоловіком та Каміллою.

Незважаючи на всі ці факти, принцеса Уельська якийсь час намагалася розпалити пристрасть у них із Чарльзом стосунках, відродити те почуття закоханості, яке, як їй здавалося, між ними було раніше. Вона писала чоловікові трепетні послання. Проблема полягала в тому, що, як тепер говорять багато експертів, чоловік ніколи і не був закоханий у Діану. Йому просто треба було одружитися з підходящою для Корони кандидатурою, і він це зробив.

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Так що на свої листи, на сторінках яких леді Ді описувала мрії про майбутнє і присвячувала обранцеві ніжні рядки, вона так і не отримала відповіді. Мабуть, тільки коли Діана остаточно здалася, вона віддала розпорядження спалити листи, але слуги не зробили це і зберегли їх для історії. Сама ж розчарована принцеса почала міняти чоловіків як рукавички.

«Так сумно говорити, що він ніколи не любив її, і тому ніколи не відповідав взаємністю. Він був романтиком. Він намагався бути, але в ньому не було ні краплі романтики», — сказав колишній королівський дворецький Пол Баррелл.

Вдзначимо також, що на думку інших експертв, поведінка батька щодо матері дуже вплинула на стосунки Чарльза з молодшим сином, який був її «копією».

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