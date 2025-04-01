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«Просто хотів би випити пива з хлопцями»: принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл

17:23 1 квітня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

Королівський інсайдер стверджує, що принц Гаррі дедалі більше стає «запасним» для своєї дружини Меган Маркл у Каліфорнії. У розмові з журналістами інсайдер сказав: «Спочатку він був запасним для Вільяма, тепер він усе більше виглядає як запасний для Меган, і це не дуже добре».

Інше джерело розповіло виданню: «Він страшенно сумує за сім'єю, але з ним більше ніхто не розмовляє. Він просто хоче піти випити пива з хлопцями, але його єдині друзі — це чоловіки подруг Меган», пише geo.tv.

Гаррі уже кілька років відчужений від королівської сім’ї після того, як вирішив відмовитися від своїх обов'язків у Британії ще у 2020 році та переїхав до США зі своєю дружиною Меган Маркл. Королівські інсайдери також стверджували, що принц Гаррі почувається «самотнішим, ніж будь-коли», в Монтесіто, оскільки його батько, король Чарльз, продовжує боротися з хворобою, а його дружина Меган Маркл зосереджена на власному бізнесі.

Меган нещодавно анонсувала свій новий подкаст Confessions of a Female Founder — через кілька днів після запуску її кулінарного шоу на Netflix.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що герцогиня збирається торгувати іграшками для дорослих.

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Читайте також: Це расизм і заздрість: чому нове шоу Меган Маркл так розлютило глядачів

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