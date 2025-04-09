Трильйони доларів збитків від мит Трампа: хто в Україні зможе заробити на цьому

Мита на імпорт до США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, уже призвели до падіння цін на акції, сировину та збитків у 5 трильйонів доларів. Однак українські автовласники, наприклад, зможуть на цьому навіть заробити завдяки швидкому падінню цін на нафту, а відтак і здешевленню бензину в Україні, що неминуче.

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Про це повідомляє сайт Enkorr.

На початку квітня ціна пального на українському ринку зростала, але незабаром можна очікувати її зниження. Причини тому — висока рентабельність цього бізнесу, а також обвал світових цін на нафту, яка стрімко дешевшає.

Як повідомляє видання, з початку квітня в мережах АЗС «Укрнафти», Ovis і БРСМ-Нафта бензин подорожчав у середньому на 16 копійок у роздробі і в опті на 29 копійок за 1 літр. При цьому автогаз і дизель, навпаки, дешевшали. Націнки на дизель на початку квітня впали майже на 1 грн/л, що стало найбільшим показником із середини травня минулого року.

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«Усе це, а також провал цін на нафту, вочевидь, незабаром змусять ринок падати, і досить швидко. Розрахунки показують, що якщо нафта обійдеться в 65 доларів за барель, то від поточних цінників потрібно буде відняти 3 грн/л. Це має тішити, оскільки гратиме на підвищення продажів», — пише Enkorr.

Разом з тим, після 2% падіння цін на нафту в понеділок, 7 квітня, вже у вівторок її ціна почала зростати. Наприклад, ф'ючерси на марку Brent зросли до 65,02 доларів за барель. Як сказав «Економічній правді» директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, якщо ціна в 65 доларів за барель протримається 2 тижні, паливо в Україні подешевшає на 1−2 гривні, якщо ж місяць — на 3−4 гривні.

Як писали «ФАКТИ», пальне в Україні дешевшало наприкінці березня попри те, що ціна нафти тоді була вищою — 72 долари за барель, і навіть часом зростала до 73,5 доларів.

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